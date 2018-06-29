Ростуризм пояснил идею компенсировать иностранцам расходы на путешествия по России

Частичная компенсация стоимости туров в Россию для иностранцев позволит сохранить туристический поток после завершения чемпионата мира по футболу, заявил Ростуризма Олег Сафонов, комментируя поручение Дмитрия Медведева.
Сафонов подчеркнул, что от гостей ЧМ-2018 поступают прекрасные отзывы, которые быстро разлетаются по всему миру благодаря соцсетям.
Олег Сафонов: «Очень важно сделать так, чтобы путешествие в нашу страну было субсидировано, чтобы была чуть ниже стоимость приезда. Это важно, потому что будет активно развиваться постчемпионатское наследие. Большое количество иностранных граждан узнало в связи с ЧМ-2018 о том, что наша страна очень гостеприимна и что у нас различные интересные туристские предложения. И поэтому меры, которые предлагаются с точки зрения субсидирования въездных туристских потоков, являются очень важными с точки зрения въездных туристских потоков».
Ранее Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос частичной компенсации стоимости туристических путевок для иностранных туристов в РФ.
Олег Сафонов: «Очень важно сделать так, чтобы путешествие в нашу страну было субсидировано, чтобы была чуть ниже стоимость приезда. Это важно, потому что будет активно развиваться постчемпионатское наследие. Большое количество иностранных граждан узнало в связи с ЧМ-2018 о том, что наша страна очень гостеприимна и что у нас различные интересные туристские предложения. И поэтому меры, которые предлагаются с точки зрения субсидирования въездных туристских потоков, являются очень важными с точки зрения въездных туристских потоков».
Ранее Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос частичной компенсации стоимости туристических путевок для иностранных туристов в РФ.
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