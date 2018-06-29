    Суд вернул экс-генералу ФСБ 2 млн долларов по делу Улюкаева

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    Суд вернул экс-генералу ФСБ 2 млн долларов по делу Улюкаева

    Суд вернул <nobr>экс-генералу</nobr> ФСБ 2 млн долларов по делу Улюкаева

    Замоскворецкий суд Москвы постановил вернуть отставному генералу ФСБ Олегу Феоктистову 2 млн долларов наличными в рамках дела Алексея Улюкаева.

    Речь идет о деньгах, которые генерал передавал главе «Роснефти» Игорю Сечину для следственного эксперимента по даче взятки бывшему министру экономического развития.

    Лариса Семёнова, судья: «Суд постановил вернуть 2 миллиона долларов купюрами по 100 долларов Феоктистову».

    Как сообщает РИА Новости, заявление Феоктистова рассматривалось в закрытом от СМИ режиме. Генерал в отставке лично участвовал в заседании, бывший министр — по видеосвязи из тверской колонии.

    смотретьМосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву
    Мосгорсуд оставил в силе приговор Улюкаеву
    Замоскворецкий суд Москвы 15 декабря 2017 года признал Алексея Улюкаева виновным в получении взятки от Игоря Сечина. По данным следствия, экс-министр потребовал 2 млн долларов у главы «Роснефти» за положительный отзыв на сделку по покупке акций «Башнефти» и был разоблачен в результате оперативного эксперимента. Суд приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и обязал выплатить штраф в размере 130 млн рублей.

    Сегодня выяснилось, что осужденный за взятку до сих пор не заплатил 130-миллионный штраф, поскольку, как сообщил ТАСС, его имущество остается под арестом.

    Прокурор: «Прокуратура согласна со снятием ареста со счета Улюкаева в банке, так как на нем достаточно средств для погашения штрафа в 130 млн рублей. После погашения штрафа возможно будет снять арест с остального имущества».

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