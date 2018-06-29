Футбольное наследие: Волгоград попрощался с ЧМ со «светлой грустью»

Волгоград попрощался с чемпионатом мира по футболу. В городе прошли четыре матча группового этапа. За это время болельщики успели влюбиться в город на Волге. Многие даже решили задержаться подольше, чтобы осмотреть достопримечательности и купить сувениры. А горожанам этот турнир подарил современный стадион, просторные парки и новый терминал аэропорта.
Прощание с волгоградским этапом чемпионата мира получилось не просто теплым, а жарким. Перед последней игрой температура в городе достигала почти 40 градусов. Заключительное футбольное сражение между Японией и Польшей — и радостный, и немного грустный момент для организаторов игр.
Анна Губина, руководитель волонтерской программы ЧМ-2018 в Волгограде: «Мы три года ждали этого момента, и он пролетел, как один миг. Но на самом деле эта грусть светлая, потому у нас получилось все, к чему мы шли».
Матчи этих дней — лишь верхушка айсберга. Чемпионат подарил городу современный стадион на 45 тысяч зрителей. Обновлены городская инфраструктура и основные дороги. Появились новые парки и зоны отдыха. Все новое удалось вписать в наследие военной эпохи, благодаря чему у гостей ЧМ появился шанс ближе познакомиться с историей России.
В двух шагах от стадиона — Мамаев курган, главный мемориал, посвященный защитникам Сталинграда. За дни чемпионата здесь побывали тысячи зарубежных болельщиков. Японец Кей Тояма специально прилетел пораньше, чтобы до матча увидеть Родину-мать, о которой ему рассказывали еще в школе.
Кей Тояма: «Я был очень впечатлен памятником. Вообще, это место буквально пропитано историей. У нас в Японии тоже были войны, где многие люди погибли, и у нас много подобных мест, мне это близко».
Вид на монумент и новый стадион открывается с Волги. Пройти на теплоходе по самой известной в мире русской реке, чтобы потом рассказывать об этом друзьям, — мечта колумбийца Эдуардо сбылась.
Эдуардо Побон: «То, что я вижу, это феноменально. Огромная река, не могу поверить своим глазам!»
Англичане Тони и Клэр чемпионату посвятили весь отпуск — 20 дней в России, пять матчей в разных городах и бесконечные походы по музеям.
Клэр Лэнгхем: «Мой муж — историк и всегда любил Россию. Он всегда верил в то, что русские сделали для истории в целом».
Египтянин Махмуд, покидая чемпионат, уверен, что обязательно вернется в страну, о которой словно узнал впервые.
Махумуд Элоки: «Что лично я открыл для себя в России, — что русские очень приятные люди. Это не то, чего мы ожидали. В фильмах, в шоу нам часто показывают вас в негативном свете, но все не так, русские очень милые».
Улетают болельщики из нового терминала — еще одно наследие чемпионата. Аэропорт обновили от стоек регистрации до взлетных полос.
Анна Губина, руководитель волонтерской программы ЧМ-2018 в Волгограде: «Мы три года ждали этого момента, и он пролетел, как один миг. Но на самом деле эта грусть светлая, потому у нас получилось все, к чему мы шли».
Матчи этих дней — лишь верхушка айсберга. Чемпионат подарил городу современный стадион на 45 тысяч зрителей. Обновлены городская инфраструктура и основные дороги. Появились новые парки и зоны отдыха. Все новое удалось вписать в наследие военной эпохи, благодаря чему у гостей ЧМ появился шанс ближе познакомиться с историей России.
В двух шагах от стадиона — Мамаев курган, главный мемориал, посвященный защитникам Сталинграда. За дни чемпионата здесь побывали тысячи зарубежных болельщиков. Японец Кей Тояма специально прилетел пораньше, чтобы до матча увидеть Родину-мать, о которой ему рассказывали еще в школе.
Кей Тояма: «Я был очень впечатлен памятником. Вообще, это место буквально пропитано историей. У нас в Японии тоже были войны, где многие люди погибли, и у нас много подобных мест, мне это близко».
Вид на монумент и новый стадион открывается с Волги. Пройти на теплоходе по самой известной в мире русской реке, чтобы потом рассказывать об этом друзьям, — мечта колумбийца Эдуардо сбылась.
Эдуардо Побон: «То, что я вижу, это феноменально. Огромная река, не могу поверить своим глазам!»
Англичане Тони и Клэр чемпионату посвятили весь отпуск — 20 дней в России, пять матчей в разных городах и бесконечные походы по музеям.
Клэр Лэнгхем: «Мой муж — историк и всегда любил Россию. Он всегда верил в то, что русские сделали для истории в целом».
Египтянин Махмуд, покидая чемпионат, уверен, что обязательно вернется в страну, о которой словно узнал впервые.
Махумуд Элоки: «Что лично я открыл для себя в России, — что русские очень приятные люди. Это не то, чего мы ожидали. В фильмах, в шоу нам часто показывают вас в негативном свете, но все не так, русские очень милые».
Улетают болельщики из нового терминала — еще одно наследие чемпионата. Аэропорт обновили от стоек регистрации до взлетных полос.
Чемпионат мира по футболу — 2018ПОДРОБНО
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