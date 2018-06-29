В Серпухове надеются, что включение в Золотое кольцо России обогатит город

Подмосковный Серпухов стал претендентом на включение в Золотое кольцо России. Город может получить новый статус уже в следующем году. Это позволит привлечь в регион дополнительное финансирование и дать импульс для развития туризма.

В Серпухове жизнь размеренная, даже сонная. Туристов — 150 тысяч в год, в 10 раз меньше, чем в Коломне или Сергиевом Посаде. Пейзажи холмистые. В Серпухове надеются, что новый статус — города Золотого кольца — если не озолотит, то хотя бы немного поможет решить проблемы с финансированием.



Андрей Воробьёв, губернатор Московской области: «Я очень рад, что власти Серпухова хотят войти в Золотое кольцо. Это древний город, которому почти 700 лет, жемчужина для всех любителей культуры. Плюс мы плотно занимаемся благоустройством, паркингами, всем, что нужно для жизни».



Как ездить по новому Золотому кольцу, пока непонятно. Слишком оно не круглое. Два года назад в его состав включили Калугу, удаленную от восьми традиционных городов маршрута на сотни километров.



Оксана Косарева, министр культуры Московской области: «Речь о включении не в маршрут, а в бренд. Потому что у бренда большой потенциал, он должен зонтиком накрыть всю центральную Россию, это то, что нам не стыдно показать иностранцам».



Специальная комиссия рассмотрела кандидатуры Рязани, Александрова, Тарусы, Галича и Гороховца, выбрали Серпухов. Однако официального решения пока нет.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алины Репиной.