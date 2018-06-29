Семья обратившейся к Путину Ирины Баракат прилетела к ней в Петербург

К Ирине Баракат, которая обратилась к Владимиру Путину в ходе прямой линии, прилетела семья из Сирии.
Два года родные — муж и двое сыновей — не могли увидеться с Ириной, без российского паспорта пригласить их в РФ женщина не могла. Дело в том, что она — украинка, муж — сириец.
Семью разлучила трагедия в Алеппо. Женщина работала там переводчиком. Когда в их дом попал снаряд, Ирина закрыла собой детей, но сама получила тяжелые ранения. Спасли женщину российские военные: ее эвакуировали в Санкт-Петербург на лечение. Но получить его в полной мере без нашего паспорта женщина не могла, и обратилась к Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство.
В начале этой недели ей вручили российский паспорт. И теперь эта встреча стала возможной. Уже сегодня семья навестит ее в больнице.
Семью разлучила трагедия в Алеппо. Женщина работала там переводчиком. Когда в их дом попал снаряд, Ирина закрыла собой детей, но сама получила тяжелые ранения. Спасли женщину российские военные: ее эвакуировали в Санкт-Петербург на лечение. Но получить его в полной мере без нашего паспорта женщина не могла, и обратилась к Владимиру Путину с просьбой предоставить ей гражданство.
В начале этой недели ей вручили российский паспорт. И теперь эта встреча стала возможной. Уже сегодня семья навестит ее в больнице.
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