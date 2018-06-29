Житель Ростовской области сжег заживо троих детей

В станице Егорлыкской Ростовской области 33-летний пьяный мужчина намеренно поджег дом, в результате чего погибли трое детей.

Как сообщает СУ СК по Ростовской области, инцидент произошел минувшей ночью. По данным следствия, пьяный мужчина после ссоры со своей сожительницей разлил в коридоре дома горючую жидкость и поджег. В результате начался пожар, в ходе которого погибли трое детей 6, 8 и 17 лет. Установлено, что 17-летняя девушка была беременна.



Сожительница мужчины, несмотря на полученные ожоги, смогла самостоятельно покинуть дом и спастись. Сам подозреваемый в результате пожара также получил ожоги различной степени тяжести и был госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.