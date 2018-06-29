Начало ежегодной индексации тарифа в системе «Платон» отложено на 2019 год

Начало ежегодной индексации размера платы, взимаемой в рамках системы «Платон», отложено на год — с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев.
Из постановления председателя правительства РФ: «Срок начала ежегодной индексации размера платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, переносится с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 года».
При запуске «Платона» тариф планировалось установить на уровне 3,73 рубля за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн рублей, но после акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф — 1,53 рубля за 1 км. С 15 апреля 2017 года тариф вырос до 1,91 рубля за километр пути.
С 1 июля 2018 года предусматривалась ежегодная индексация тарифа на уровень инфляции. Однако 25 июня в Росавтодоре прошло совещание с участием представителей Минтранса, ФКУ «Дороги России», грузоперевозчиков и ассоциаций участников автотранспортного рынка, по итогам которого было решено, что вопрос об индексации льготного тарифа системы «Платон» будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам.
Полномочия по выявлению неплательщиков по системе «Платон» на основе автоматической фиксации будут переданы от МВД Ространснадзору.
При запуске «Платона» тариф планировалось установить на уровне 3,73 рубля за 1 км и ввести штрафы за неоплату проезда до 1 млн рублей, но после акций протеста дальнобойщиков и обращений бизнеса был введен так называемый льготный тариф — 1,53 рубля за 1 км. С 15 апреля 2017 года тариф вырос до 1,91 рубля за километр пути.
С 1 июля 2018 года предусматривалась ежегодная индексация тарифа на уровень инфляции. Однако 25 июня в Росавтодоре прошло совещание с участием представителей Минтранса, ФКУ «Дороги России», грузоперевозчиков и ассоциаций участников автотранспортного рынка, по итогам которого было решено, что вопрос об индексации льготного тарифа системы «Платон» будет обсуждаться только после усиления контроля за нарушителями и предоставления первых результатов этой работы грузоперевозчикам.
Полномочия по выявлению неплательщиков по системе «Платон» на основе автоматической фиксации будут переданы от МВД Ространснадзору.
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