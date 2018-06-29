Медведев предложил частично компенсировать иностранцам стоимость туров в РФ

Дмитрий Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти проработать вопрос компенсации иностранцам части стоимости туристических путевок в Россию. Главная цель — стимулирование въездного туризма.
Соответствующее положение находится в списке поручениий по итогам заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Так, органам исполнительной власти совместно с АО «Российский экспортный центр» при подготовке национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поручено проработать вопрос стимулирования «въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки».
Кроме того, поручено проработать вопрос поддержки сертификации и адаптации услуг.
Так, органам исполнительной власти совместно с АО «Российский экспортный центр» при подготовке национального проекта «Международная кооперация и экспорт» поручено проработать вопрос стимулирования «въездного туристического потока из целевых стран за счет компенсации части стоимости туристической путевки».
Кроме того, поручено проработать вопрос поддержки сертификации и адаптации услуг.
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