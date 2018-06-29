Конкурсанты курского этапа фестиваля «Добрая волна» впечатлили Сергея Лазарева

В Курске прошел отборочный тур Всероссийского благотворительного фестиваля «Добрая волна».

В конкурсе для одаренных детей участвовали более 80 исполнителей и вокальных коллективов.

Гран-при получил юный пианист Николай Попов.



Завершилось мероприятие большим концертом. Перед участниками фестиваля выступил популярный российский певец Сергей Лазарев.



Сергей Лазарев: «Детишки все талантливые, и самое главное, что в них есть стремление, желание — это самое главное. Я уверен, что каждый человек, каждый ребенок в чем-то одарен, в чем-то талантлив, очень важно разглядеть этот талант и его развивать».



Фестиваль «Добрая волна» направлен на поддержку одаренных детей с инвалидностью. Одним из его организаторов является известный музыкальный продюсер Игорь Крутой. Финал конкурса и награждение победителей пройдет 30 ноября в Казани.