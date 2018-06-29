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    Конкурсанты курского этапа фестиваля «Добрая волна» впечатлили Сергея Лазарева

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    Конкурсанты курского этапа фестиваля «Добрая волна» впечатлили Сергея Лазарева

    Конкурсанты курского этапа фестиваля «Добрая волна» впечатлили Сергея Лазарева

      В Курске прошел отборочный тур Всероссийского благотворительного фестиваля «Добрая волна».

      В конкурсе для одаренных детей участвовали более 80 исполнителей и вокальных коллективов.
      Гран-при получил юный пианист Николай Попов.

      Завершилось мероприятие большим концертом. Перед участниками фестиваля выступил популярный российский певец Сергей Лазарев.

      Сергей Лазарев: «Детишки все талантливые, и самое главное, что в них есть стремление, желание — это самое главное. Я уверен, что каждый человек, каждый ребенок в чем-то одарен, в чем-то талантлив, очень важно разглядеть этот талант и его развивать».

      Фестиваль «Добрая волна» направлен на поддержку одаренных детей с инвалидностью. Одним из его организаторов является известный музыкальный продюсер Игорь Крутой. Финал конкурса и награждение победителей пройдет 30 ноября в Казани.

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