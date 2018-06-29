    Прилепин собирает молодых архитекторов для создания нового образа Москвы. Москва, Московская область, архитектура. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрилепин собирает молодых архитекторов для создания нового образа Москвы

    Прилепин собирает молодых архитекторов для создания нового образа Москвы

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    Прилепин собирает молодых архитекторов для создания нового образа Москвы

    Прилепин собирает молодых архитекторов для создания нового образа Москвы

      В подмосковном Доме творчества Захара Прилепина открылась уникальная архитектурная лаборатория. Она объединит талантливых специалистов со всей страны.

      Вместе они будут создавать новый образ Москвы. В основу градостроительных проектов лягут просьбы жителей столицы. Кроме того, в лаборатории планируют создать карту проблемных зон города.

      Захар Прилепин: «Пришла идея собрать команды, чтобы они, если есть необходимость, приезжали, селились в этом хуторе. Здесь у нас уже строятся гостиничные номера, часть построена. Селились, работали, встречались внизу, строили свои планы. То есть сразу предоставить возможность, чтобы творчество, напрямую обращенное к обществу и политике, тут же у нас и происходило».

      Создатели называют проект «лабораторией разумной урбанистики» и стремятся сделать Москву удобной как для туристов, так и для местных жителей.

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