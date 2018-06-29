    В Иркутске потушили пылающий теплоход

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    • Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
    В Иркутске потушили пылающий теплоход

    В Иркутске потушили пылающий теплоход

    В Иркутске потушили пылающий теплоход
  • Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

    • В Иркутске загорелся отходивший от пристани теплоход с 78 пассажирами на борту.

    Андрей Шутов, представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Иркутской области: «Пароход забрал пассажиров и только отчалил от пристани, когда на его борту возник пожар. Экипаж оперативно вернул судно обратно, эвакуировал пассажиров и багаж. Никто не пострадал».

    Как сообщили в МЧС, возгорание началось в моторном отсеке судна, отправившегося в рейс к бухте Песчаная на озере Байкал. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пламя тушили бригады МЧС с берега, а также с воды с помощью судна с пожарным оборудованием «Сретенск». Сейчас возгорание уже ликвидировано.

    В Восточно-Сибирском речном пароходстве, которому принадлежит судно, сообщили, что пассажиров доставят к месту назначения альтернативными маршрутами.

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