В Иркутске потушили пылающий теплоход

В Иркутске загорелся отходивший от пристани теплоход с 78 пассажирами на борту.

Андрей Шутов, представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Иркутской области: «Пароход забрал пассажиров и только отчалил от пристани, когда на его борту возник пожар. Экипаж оперативно вернул судно обратно, эвакуировал пассажиров и багаж. Никто не пострадал».



Как сообщили в МЧС, возгорание началось в моторном отсеке судна, отправившегося в рейс к бухте Песчаная на озере Байкал. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Пламя тушили бригады МЧС с берега, а также с воды с помощью судна с пожарным оборудованием «Сретенск». Сейчас возгорание уже ликвидировано.



В Восточно-Сибирском речном пароходстве, которому принадлежит судно, сообщили, что пассажиров доставят к месту назначения альтернативными маршрутами.