На Московский регион надвигаются ливни и грозы

Синоптики предупредили, что в выходные и первые дни июля в Москве и Подмосковье будут властвовать дожди и грозы. А в последний рабочий день недели столичный регион накроет
30-градусная жара.
Специалисты Гидрометцентра сообщили, что в пятницу в Москве и Московской области будет жарко и солнечно. Температура воздуха поднимется до 28–30 градусов. Осадков не ожидается. Ветер 4–9 метров в секунду, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
В ночь на субботу в Москве будет 17–19 градусов тепла, а в разных районах Подмосковья от 14 до 19 градусов. Но уже в субботу характер погоды переменится. Ожидаются сильные дожди и грозы, которые могут сопровождаться ветром с порывами до 20 метров в секунду, пишет ТАСС. Такая же погода сохранится в воскресенье.
В начале будущей рабочей недели дожди не прекратятся. В понедельник, 2 июля, ожидаются 21–26 градусов тепла и кратковременные дожди. Во вторник будет на несколько градусов прохладнее и сохранится вероятность выпадения осадков.
Сейчас в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности погодных явлений из-за жары и высокой вероятности пожаров.
В ночь на субботу в Москве будет 17–19 градусов тепла, а в разных районах Подмосковья от 14 до 19 градусов. Но уже в субботу характер погоды переменится. Ожидаются сильные дожди и грозы, которые могут сопровождаться ветром с порывами до 20 метров в секунду, пишет ТАСС. Такая же погода сохранится в воскресенье.
В начале будущей рабочей недели дожди не прекратятся. В понедельник, 2 июля, ожидаются 21–26 градусов тепла и кратковременные дожди. Во вторник будет на несколько градусов прохладнее и сохранится вероятность выпадения осадков.
Сейчас в Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень опасности погодных явлений из-за жары и высокой вероятности пожаров.
Комментарии