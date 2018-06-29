    В Польше демонтировали памятник красноармейцам. Великая Отечественная война, Польша, вандализм, история, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Польше демонтировали памятник красноармейцам

    В Польше демонтировали памятник красноармейцам

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    В Польше демонтировали памятник красноармейцам

    В Польше демонтировали памятник красноармейцам

    В Польше демонтировали памятник красноармейцам

      Власти Польши снесли памятник воинам Красной армии, погибшим в боях при освобождении города Домброва-Гурнича.

      За несколько недель до этого полиция остановила снос, так как у рабочих не было разрешения на демонтаж. Мэрия намерена перенести памятник в музей холодной войны. Кроме этого монумента в городе есть еще три памятника советским воинам.

      Сами жители отреагировали негативно. Горожане рассказали, что не считают этот мемориал оскорбительным, и давно привыкли к нему. Монумент, посвященный памяти воинов 80-й Любанской стрелковой дивизии, погибших при освобождении города, был установлен в 1984 году. Однако теперь, согласно принятому в стране закону о декоммунизации, с улиц всех населенных пунктов должны исчезнуть любые упоминания о Советском Союзе. Это стелы, мемориалы, монументы.

      Всего в Польше около 230 памятников Красной армии. Несколько десятков из них уже снесли.

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