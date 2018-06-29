Поначалу боязно: первые женщины-водители Саудовской Аравии делятся впечатлениями

В Саудовской Аравии женщинам разрешили водить машины. Дойдут ли смелые реформы в королевстве до открытия театров и появления коротких юбок?
В Саудовской Аравии вступил в силу указ, который разрешает женщинам водить автомобиль. Это стало весьма заметным шагом на пути страны к гендерному равенству, а именно такой план провозгласил Эр-Рияд. Раньше попытки отстоять свое право на управление автомобилем заканчивались для жительниц этой страны тюрьмой. А сейчас в Саудовской Аравии происходят вещи, которые кажутся совершенно немыслимыми для этого государства. Недавно открылись первые кинотеатры, скоро появится и свой театр. Женщинам разрешили посещать спортивные мероприятия и служить в армии. Говорят и о том, что жесткий дресс-код для них тоже могут отменить. Репортаж корреспондента НТВ Алексея Квашенкина.
Ровно в полночь племянник короля Саудовской Аравии принц Аль-Валид ибн Талал аль Сауд послушно пристегнулся на пассажирском сиденье. Ему приходится привыкнуть к тому, что он теперь не у руля.
Аль-Валид ибн Талал аль Сауд, принц: «Спасибо королю Салману и моему брату Мохаммеду, ведь благодаря им женщины получили свою свободу».
Двери дворца открываются. Под аплодисменты семьи дочь миллиардера, наконец, имеет право выехать на дороги страны. Это настоящая революция, автомобильный мир в Саудовской Аравии перевернулся. Впервые с 1957 года женщины получили право сесть за руль. С 1990-х годов они добивались этого. Бунтарок, пойманных за вождением, штрафовали и арестовывали. Но в сентябре прошлого года король Салман объявил о том, что намерен отменить запрет. И страна начала готовиться. За получение прав надо отдать, в переводе на российские деньги, больше 50 тысяч рублей.
Сальва аль Захрат, студентка: «Это не всем по карману. Чтобы заплатить пошлину за выдачу прав, мне пришлось копить 2 месяца. А еще 3 года нужно копить, чтобы хватило на машину».
И только после этого женщины получают возможность пройти подготовку в автошколе, тоже платной: сначала на симуляторах, потом в автомобиле. Но проблема в том, что в королевстве очень строгие законы, регламентирующие общение женщин с посторонними мужчинами. Пришлось даже срочно создавать женский отряд дорожной полиции. Первый выпуск получил дипломы буквально накануне снятия запрета.
Тахали Аль-Амири, инспектор дорожной полиции: «Поначалу боязно, но постепенно люди привыкнут, ведь это делается ради блага женщин».
Подготовились и автосалоны: в стране ожидается настоящий бум автомобилизации. Состоятельные гражданки и раньше захаживали в специальные шоу-румы для женщин. Но, покупая машину, они обязаны были сажать за руль родственников. Теперь же они берут машину себе, во всех смыслах этого слова.
Нура Альмехайзхе, менеджер по продажам автомобилей: «Сейчас мы продаем уже по 3 машины в день. Поразительно, как изменились покупательницы. Они теперь первым делом смотрят на место водителя, и это здорово».
Когда этот день настал, многие женщины едва дождались полуночи, чтобы на законных основаниях сесть за руль. Первый день дорожного равноправия ознаменовался автопробегами. И вот уже саудовцам приходится привыкать видеть женщин-водителей на заправках, в автозакусочных. Также государство создало специальные пункты обмена иностранных прав на саудовские. Парадокс в том, что многие женщины уже учились водить машину за границей, например, как профессиональная гонщица Асиль Аль-Хамад.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Ровно в полночь племянник короля Саудовской Аравии принц Аль-Валид ибн Талал аль Сауд послушно пристегнулся на пассажирском сиденье. Ему приходится привыкнуть к тому, что он теперь не у руля.
Аль-Валид ибн Талал аль Сауд, принц: «Спасибо королю Салману и моему брату Мохаммеду, ведь благодаря им женщины получили свою свободу».
Двери дворца открываются. Под аплодисменты семьи дочь миллиардера, наконец, имеет право выехать на дороги страны. Это настоящая революция, автомобильный мир в Саудовской Аравии перевернулся. Впервые с 1957 года женщины получили право сесть за руль. С 1990-х годов они добивались этого. Бунтарок, пойманных за вождением, штрафовали и арестовывали. Но в сентябре прошлого года король Салман объявил о том, что намерен отменить запрет. И страна начала готовиться. За получение прав надо отдать, в переводе на российские деньги, больше 50 тысяч рублей.
Сальва аль Захрат, студентка: «Это не всем по карману. Чтобы заплатить пошлину за выдачу прав, мне пришлось копить 2 месяца. А еще 3 года нужно копить, чтобы хватило на машину».
И только после этого женщины получают возможность пройти подготовку в автошколе, тоже платной: сначала на симуляторах, потом в автомобиле. Но проблема в том, что в королевстве очень строгие законы, регламентирующие общение женщин с посторонними мужчинами. Пришлось даже срочно создавать женский отряд дорожной полиции. Первый выпуск получил дипломы буквально накануне снятия запрета.
Тахали Аль-Амири, инспектор дорожной полиции: «Поначалу боязно, но постепенно люди привыкнут, ведь это делается ради блага женщин».
Подготовились и автосалоны: в стране ожидается настоящий бум автомобилизации. Состоятельные гражданки и раньше захаживали в специальные шоу-румы для женщин. Но, покупая машину, они обязаны были сажать за руль родственников. Теперь же они берут машину себе, во всех смыслах этого слова.
Нура Альмехайзхе, менеджер по продажам автомобилей: «Сейчас мы продаем уже по 3 машины в день. Поразительно, как изменились покупательницы. Они теперь первым делом смотрят на место водителя, и это здорово».
Когда этот день настал, многие женщины едва дождались полуночи, чтобы на законных основаниях сесть за руль. Первый день дорожного равноправия ознаменовался автопробегами. И вот уже саудовцам приходится привыкать видеть женщин-водителей на заправках, в автозакусочных. Также государство создало специальные пункты обмена иностранных прав на саудовские. Парадокс в том, что многие женщины уже учились водить машину за границей, например, как профессиональная гонщица Асиль Аль-Хамад.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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