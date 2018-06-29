Сумеет ли Росрыболовство накормить страну рыбой по доступным ценам: расследование НТВ

Кто предлагает возродить государственные рыбные магазины, как было в Советском Союзе, и будут ли в них действительно доступные цены?
Росрыболовство собирается создать в России сеть государственных рыбных магазинов, где рыбу можно будет купить до доступным ценам. Почему в России с ее огромными водными ресурсами рыба стоит так дорого? Этот вопрос звучал даже на пресс-конференции президента, но ценники в магазинах по-прежнему отпугивают. Есть ли шанс, что в государственных магазинах их все-таки перепишут, разбирался корреспондент НТВ Михаил Плахотник.
По статистике, в среднем, россияне не доедают килограммов пять рыбы от нормы. Неужели ее не хватает? Да нет, на прилавках рыбы и морепродуктов полно: креветки, ряпушка, палтус, скумбрия, треска. И качество отличное, ешь — не хочу.
Причину, почему хотят, но не едят, объяснил директор Мурманского рыбокомбината на ежегодной пресс-конференции президента. Чтобы попасть на пресс-конференцию Михаил Зуб представился журналистом, но потом объяснил: не смог придумать другого способа, чтобы высказать свою боль за индустрию.
Михаил Зуб, директор Мурманского рыбокомбината: «Треска стоила 60 копеек, а курица — 2 рубля. Сейчас курица стоит 100 рублей, а треска — 300. Почему мы издеваемся над людьми? Да, я сюда пришел незаконно, делайте со мной, что хотите».
Стоимость горючего, ремонт кораблей, плата команде — всё это, безусловно, влияет на стоимость рыбы. Но даже те, кто ее ловит, в шоке от магазинных ценников. Взять хоть селедку. Рыбаки продают ее оптовым покупателям по 40–45 рублей за килограмм, а потом в супермаркете теряют дар речи.
Валентин Балашов, глава Ассоциации прибрежных рыбопромышленников: «Когда мы сами приходим в магазин и видим цену, превышающую 200 рублей, нас сразу раздирают два вопроса. Почему так дорого и кто вообще на рыбаках зарабатывает деньги?»
Рыбак с 20 летнем стажем поражается тому, что даже в Мурманске рыба стоит столько же, как и в Москве. Может быть, виноваты жадные продавцы? Но промышленники объясняют, что к сетевым магазинам претензий мало. И тут всплывает советское слово «спекулянты».
Валентин Балашов: «Эта маржа формируется на участке между рыбаком и торговой сетью. Когда в этот отрезок вклиниваются 5–6 посредников, продающих друг другу рыбу и вылеживающую это товар, от этого никому лучше не становится».
Этот порочный круг могли бы разорвать государственные магазины, работающие не на прибыль, а на потребителя. 10 лет назад уже был такой проект, но «не срослось», объясняют в Нацрыбресурсе.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
По статистике, в среднем, россияне не доедают килограммов пять рыбы от нормы. Неужели ее не хватает? Да нет, на прилавках рыбы и морепродуктов полно: креветки, ряпушка, палтус, скумбрия, треска. И качество отличное, ешь — не хочу.
Причину, почему хотят, но не едят, объяснил директор Мурманского рыбокомбината на ежегодной пресс-конференции президента. Чтобы попасть на пресс-конференцию Михаил Зуб представился журналистом, но потом объяснил: не смог придумать другого способа, чтобы высказать свою боль за индустрию.
Михаил Зуб, директор Мурманского рыбокомбината: «Треска стоила 60 копеек, а курица — 2 рубля. Сейчас курица стоит 100 рублей, а треска — 300. Почему мы издеваемся над людьми? Да, я сюда пришел незаконно, делайте со мной, что хотите».
Стоимость горючего, ремонт кораблей, плата команде — всё это, безусловно, влияет на стоимость рыбы. Но даже те, кто ее ловит, в шоке от магазинных ценников. Взять хоть селедку. Рыбаки продают ее оптовым покупателям по 40–45 рублей за килограмм, а потом в супермаркете теряют дар речи.
Валентин Балашов, глава Ассоциации прибрежных рыбопромышленников: «Когда мы сами приходим в магазин и видим цену, превышающую 200 рублей, нас сразу раздирают два вопроса. Почему так дорого и кто вообще на рыбаках зарабатывает деньги?»
Рыбак с 20 летнем стажем поражается тому, что даже в Мурманске рыба стоит столько же, как и в Москве. Может быть, виноваты жадные продавцы? Но промышленники объясняют, что к сетевым магазинам претензий мало. И тут всплывает советское слово «спекулянты».
Валентин Балашов: «Эта маржа формируется на участке между рыбаком и торговой сетью. Когда в этот отрезок вклиниваются 5–6 посредников, продающих друг другу рыбу и вылеживающую это товар, от этого никому лучше не становится».
Этот порочный круг могли бы разорвать государственные магазины, работающие не на прибыль, а на потребителя. 10 лет назад уже был такой проект, но «не срослось», объясняют в Нацрыбресурсе.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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