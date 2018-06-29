В Нигерии после взрыва автоцистерны сгорели 50 машин, погибли люди

Не менее девяти человек стали жертвами взрыва и пожара в нигерийском городе Лагос.
Как передает Reuters, в нигерийском городе Лагос на трассе взорвалась и загорелась цистерна с топливом. Жертвами пожара, мгновенно охватившего более 50 автомобилей, стали не менее 9 человек.
По информации представителей местных экстренных служб, четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное число погибших и пострадавших уточняется.
По информации представителей местных экстренных служб, четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное число погибших и пострадавших уточняется.
Комментарии