    В Нигерии после взрыва автоцистерны сгорели 50 машин, погибли люди

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    В Нигерии после взрыва автоцистерны сгорели 50 машин, погибли люди

    В Нигерии после взрыва автоцистерны сгорели 50 машин, погибли люди

    Не менее девяти человек стали жертвами взрыва и пожара в нигерийском городе Лагос.

    Как передает Reuters, в нигерийском городе Лагос на трассе взорвалась и загорелась цистерна с топливом. Жертвами пожара, мгновенно охватившего более 50 автомобилей, стали не менее 9 человек.

    По информации представителей местных экстренных служб, четыре человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Точное число погибших и пострадавших уточняется.

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