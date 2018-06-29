СМИ: в семье Пугачёвой и Галкина появился еще один ребенок

Важные и громкие мировые новости затмила своей сенсационностью появившаяся в прессе информация, которая касается самого звездного семейства в российском
шоу-бизнесе.
Поклонники внимательно следят за жизнью четы Пугачёвой и Галкина, которые столь часто становятся объектом внимания папарацци, Тем удивительнее, что для всех прошло незамеченным такое грандиозное событие, как появление в их семье еще одного ребенка. СМИ вовсю трубят об этом, а сами звездные родители пока официально не подтвердили, но и не опровергли эту новость.
Речь идет о внучатом племяннике примадонны, которого она взяла под опеку. Мальчика зовут Женя, как и родного брата Аллы Пугачёвой, которого не стало в 2011 году. Малыш и приемная мама очень похожи.
Родители Жени долгое время лечились от наркомании. Его папа Влад Пугачёв, племянник певицы, после очередной дозы едва остался жив, стал инвалидом. И на средства своей знаменитой тети проходил лечение в Израиле, после чего с экранов уверял, что исправился и начал новую жизнь.
Влад Пугачёв: «Я просто понял, что у меня ребенок растет и только ради него я на все это пошел. Я даже не знаю, что это было за затмение в моей голове, те 4–5 лет».
Возможно, «затмение» вернулось, и именно это могло вынудить примадонну оформить опеку над внучатым племянником. Но в социальных сетях и сама Алла Пугачёва, и Максим Галкин по этому поводу хранят молчание и выкладывают кадры совместного отпуска, куда они поехали со своими близнецами Гарри и Лизой, а также с Кристиной Орбакайте и ее дочкой Клавдией.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Речь идет о внучатом племяннике примадонны, которого она взяла под опеку. Мальчика зовут Женя, как и родного брата Аллы Пугачёвой, которого не стало в 2011 году. Малыш и приемная мама очень похожи.
Родители Жени долгое время лечились от наркомании. Его папа Влад Пугачёв, племянник певицы, после очередной дозы едва остался жив, стал инвалидом. И на средства своей знаменитой тети проходил лечение в Израиле, после чего с экранов уверял, что исправился и начал новую жизнь.
Влад Пугачёв: «Я просто понял, что у меня ребенок растет и только ради него я на все это пошел. Я даже не знаю, что это было за затмение в моей голове, те 4–5 лет».
Возможно, «затмение» вернулось, и именно это могло вынудить примадонну оформить опеку над внучатым племянником. Но в социальных сетях и сама Алла Пугачёва, и Максим Галкин по этому поводу хранят молчание и выкладывают кадры совместного отпуска, куда они поехали со своими близнецами Гарри и Лизой, а также с Кристиной Орбакайте и ее дочкой Клавдией.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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