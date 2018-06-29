    СМИ: в семье Пугачёвой и Галкина появился еще один ребенок. Галкин Максим, Пугачёва, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: в семье Пугачёвой и Галкина появился еще один ребенок

    СМИ: в семье Пугачёвой и Галкина появился еще один ребенок

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова
    СМИ: в семье Пугачёвой и Галкина появился еще один ребенок

    СМИ: в семье Пугачёвой и Галкина появился еще один ребенок

    СМИ: в семье Пугачёвой и Галкина появился еще один ребенок
    • Фото: РИА Новости © 2018, Екатерина Чеснокова

      • Важные и громкие мировые новости затмила своей сенсационностью появившаяся в прессе информация, которая касается самого звездного семейства в российском шоу-бизнесе.

      Поклонники внимательно следят за жизнью четы Пугачёвой и Галкина, которые столь часто становятся объектом внимания папарацци, Тем удивительнее, что для всех прошло незамеченным такое грандиозное событие, как появление в их семье еще одного ребенка. СМИ вовсю трубят об этом, а сами звездные родители пока официально не подтвердили, но и не опровергли эту новость.

      Речь идет о внучатом племяннике примадонны, которого она взяла под опеку. Мальчика зовут Женя, как и родного брата Аллы Пугачёвой, которого не стало в 2011 году. Малыш и приемная мама очень похожи.

      Родители Жени долгое время лечились от наркомании. Его папа Влад Пугачёв, племянник певицы, после очередной дозы едва остался жив, стал инвалидом. И на средства своей знаменитой тети проходил лечение в Израиле, после чего с экранов уверял, что исправился и начал новую жизнь.

      Влад Пугачёв: «Я просто понял, что у меня ребенок растет и только ради него я на все это пошел. Я даже не знаю, что это было за затмение в моей голове, те 4–5 лет».

      Возможно, «затмение» вернулось, и именно это могло вынудить примадонну оформить опеку над внучатым племянником. Но в социальных сетях и сама Алла Пугачёва, и Максим Галкин по этому поводу хранят молчание и выкладывают кадры совместного отпуска, куда они поехали со своими близнецами Гарри и Лизой, а также с Кристиной Орбакайте и ее дочкой Клавдией.

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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