В Ярославле задержан мужчина, поджегший двоих человек

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».
Полиция задержала жителя Ярославля, который на почве ревности облил спиртом и поджег мужчину и женщину, устроив пожар в жилом доме. Как сообщается на сайте регионального управления управления СК РФ, преступление было совершено в среду.
Как установили следователи, преступник был пьян. По предварительной информации, между двумя выпивавшими вместе мужчинами произошла ссора на почве ревности к составлявшей им компанию женщине.
Сообщение пресс-службы СК СК РФ по Ярославской области: «В ходе конфликта он облил своего 47-летнего знакомого неустановленной горючей жидкостью и поджег ее. От полученных ожогов потерпевший скончался на месте происшествия. Кроме того ожоги получила находившаяся в комнате 33-летняя женщина, она была доставлена в больницу имени Соловьёва».
Преступник был задержан, а 33-летнюю женщину удалось спасти благодаря участковому, который первым заметил начинающийся пожар. Он забрался в квартиру на втором этаже через балкон и вытащил из задымленного помещения получившую ожоги женщину на воздух. Спасти ее помогли подоспевшие пожарные. 47-летний мужчина скончался. А поджигатель был задержан.
Как установили следователи, преступник был пьян. По предварительной информации, между двумя выпивавшими вместе мужчинами произошла ссора на почве ревности к составлявшей им компанию женщине.
Сообщение пресс-службы СК СК РФ по Ярославской области: «В ходе конфликта он облил своего 47-летнего знакомого неустановленной горючей жидкостью и поджег ее. От полученных ожогов потерпевший скончался на месте происшествия. Кроме того ожоги получила находившаяся в комнате 33-летняя женщина, она была доставлена в больницу имени Соловьёва».
Преступник был задержан, а 33-летнюю женщину удалось спасти благодаря участковому, который первым заметил начинающийся пожар. Он забрался в квартиру на втором этаже через балкон и вытащил из задымленного помещения получившую ожоги женщину на воздух. Спасти ее помогли подоспевшие пожарные. 47-летний мужчина скончался. А поджигатель был задержан.
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