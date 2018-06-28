Марадона объявил награду за информацию о похоронившем его блогере

Диего Марадона пообещал заплатить 10 тысяч долларов тому, кто расскажет о человеке, распространившем слух о его смерти.
Знаменитого футболиста возмутила появившаяся в одном из мессенджеров аудиозапись, автор которой сообщал, что Марадона попал в больницу и скончался от остановки сердца.
За информацию о похоронившем его распространителе слуха Марадона поручил выплатить 300 тысяч песо (около 10 тысяч долларов), передает РИА Новости.
Матиаса Морлу, адвокат Диего Марадоны: «Я дал указание обнародовать решение Марадоны предложить вознаграждение в размере 300 тысяч песо всем, кто может предоставить правдивую и точную информацию об авторе аудиозаписей».
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Марадона попал в больницу после матча ЧМ-2018, в котором сборная Аргентины выиграла у команды Нигерии (2:1). Впрочем, позднее сам Марадона, который наблюдал за игрой из VIP-ложи стадиона, опроверг сообщения о госпитализации и заявил, что с ним все в порядке. Легендарный футболист уточнил, что в перерыве матча у него просто сильно заболела шея.
За информацию о похоронившем его распространителе слуха Марадона поручил выплатить 300 тысяч песо (около 10 тысяч долларов), передает РИА Новости.
Матиаса Морлу, адвокат Диего Марадоны: «Я дал указание обнародовать решение Марадоны предложить вознаграждение в размере 300 тысяч песо всем, кто может предоставить правдивую и точную информацию об авторе аудиозаписей».
Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Марадона попал в больницу после матча ЧМ-2018, в котором сборная Аргентины выиграла у команды Нигерии (2:1). Впрочем, позднее сам Марадона, который наблюдал за игрой из VIP-ложи стадиона, опроверг сообщения о госпитализации и заявил, что с ним все в порядке. Легендарный футболист уточнил, что в перерыве матча у него просто сильно заболела шея.
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