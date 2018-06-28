    В Москве задержали баскетбольного тренера, надругавшегося над девочкой в спортзале

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    В Москве задержали баскетбольного тренера, надругавшегося над девочкой в спортзале

    В Москве задержали баскетбольного тренера, надругавшегося над девочкой в спортзале

    В столице 32-летний тренер спортивной школы подозревается в интимной связи с несовершеннолетней девочкой.

    По данным следствия, уроженец Иркутска, который работал в одной из столичных спортшкол, в тренерской комнате спортзала неоднократно вступал в связь с девочкой, которой еще не исполнилось 14 лет.

    Задержали же тренера после того, как в правоохранительные органы обратилась москвичка, которая рассказала, что тренер по баскетболу с ноября 2016-го по октябрь 2017-го подвергал ее маленькую дочь сексуальному насилию.

    Теперь мужчине грозит ответственность по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 14 лет, сообщает агентство «Москва».

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