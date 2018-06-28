В Москве задержали баскетбольного тренера, надругавшегося над девочкой в спортзале

В столице
32-летний тренер спортивной школы подозревается в интимной связи с несовершеннолетней девочкой.
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По данным следствия, уроженец Иркутска, который работал в одной из столичных спортшкол, в тренерской комнате спортзала неоднократно вступал в связь с девочкой, которой еще не исполнилось 14 лет.
Задержали же тренера после того, как в правоохранительные органы обратилась москвичка, которая рассказала, что тренер по баскетболу с ноября 2016-го по октябрь 2017-го подвергал ее маленькую дочь сексуальному насилию.
Теперь мужчине грозит ответственность по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 14 лет, сообщает агентство «Москва».
Задержали же тренера после того, как в правоохранительные органы обратилась москвичка, которая рассказала, что тренер по баскетболу с ноября 2016-го по октябрь 2017-го подвергал ее маленькую дочь сексуальному насилию.
Теперь мужчине грозит ответственность по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 14 лет, сообщает агентство «Москва».
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