    В США рассмотрят проект о принятии в состав страны 51-го штата

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    В США рассмотрят проект о принятии в состав страны 51-го штата

    В США рассмотрят проект о принятии в состав страны <nobr>51-го</nobr> штата

    В Конгресс США внесли законопроект о принятии в состав государства 51-го штата. Им может стать остров Пуэрто-Рико.

    Об этом сообщается на сайте американского парламента. Документ внесли в парламент полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и 37 конгрессменов от Республиканской и Демократической партии.

    Как написала в своем Twitter Дженнифер Гонсалес-Колон, принятие законопроекта станет началом деколонизации острова.

    Дженнифер Гонсалес-Колон, представитель Пуэрто-Рико: «Сегодня исторический день. И я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико».

    Добавим, что остров Пуэрто-Рико признан территорией США с 1898 года. Жители острова считаются гражданами Соединенных Штатов, однако не могут голосовать на выборах президента и имеют в конгрессе только одного представителя с ограниченным правом голоса.

    В случае принятия закона будет создана специальная комиссия, которая займется вопросами вхождения Пуэрто-Рико в состав государства. После этого конгресс должен будет отменить уже принятые в отношении острова законы. Новым штатом США Пуэрто-Рико вместе с прилегающими к нему мелкими островами может быть провозглашен 1 января 2021 года.


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