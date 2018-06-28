В США рассмотрят проект о принятии в состав страны 51-го штата

В Конгресс США внесли законопроект о принятии в состав государства
51-го штата. Им может стать остров Пуэрто-Рико.
Об этом сообщается на сайте американского парламента. Документ внесли в парламент полномочный представитель Пуэрто-Рико в нижней палате конгресса Дженнифер Гонсалес-Колон и 37 конгрессменов от Республиканской и Демократической партии.
Как написала в своем Twitter Дженнифер Гонсалес-Колон, принятие законопроекта станет началом деколонизации острова.
Дженнифер Гонсалес-Колон, представитель Пуэрто-Рико: «Сегодня исторический день. И я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико».
Добавим, что остров Пуэрто-Рико признан территорией США с 1898 года. Жители острова считаются гражданами Соединенных Штатов, однако не могут голосовать на выборах президента и имеют в конгрессе только одного представителя с ограниченным правом голоса.
В случае принятия закона будет создана специальная комиссия, которая займется вопросами вхождения Пуэрто-Рико в состав государства. После этого конгресс должен будет отменить уже принятые в отношении острова законы. Новым штатом США Пуэрто-Рико вместе с прилегающими к нему мелкими островами может быть провозглашен 1 января 2021 года.
Как написала в своем Twitter Дженнифер Гонсалес-Колон, принятие законопроекта станет началом деколонизации острова.
Дженнифер Гонсалес-Колон, представитель Пуэрто-Рико: «Сегодня исторический день. И я горда быть одной из тех, кто открывает путь к деколонизации Пуэрто-Рико».
Добавим, что остров Пуэрто-Рико признан территорией США с 1898 года. Жители острова считаются гражданами Соединенных Штатов, однако не могут голосовать на выборах президента и имеют в конгрессе только одного представителя с ограниченным правом голоса.
В случае принятия закона будет создана специальная комиссия, которая займется вопросами вхождения Пуэрто-Рико в состав государства. После этого конгресс должен будет отменить уже принятые в отношении острова законы. Новым штатом США Пуэрто-Рико вместе с прилегающими к нему мелкими островами может быть провозглашен 1 января 2021 года.
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