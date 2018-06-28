Парусники с берегов Невы начали путешествие по Балтике

Два парусника с петербургской пропиской — «Надежда» и «Лукулл» — отправились в учебное плавание по Балтике. Кроме практики экипажи примут участие в нескольких морских фестивалях в России, Финляндии и Эстонии.

Показать российским морякам есть что: флагманское судно «Надежда» построено в Голландии еще в 1912 году. И практически все детали на борту родные. Знакомо оно и петербуржцам: в течение нескольких лет шхуна была главным героем «Алых парусов». Поэтому к предстоящему путешествию весь экипаж настроен весьма серьезно и романтично.



Почти двухмесячное плавание проходит в рамках программы «Надежда морей». Это уникальный проект, направленный на сохранение и популяризацию исторического и культурного наследия русского парусного флота.



В первую очередь, проект ориентирован на молодежь. Неслучайно экипаж «Надежды» не старше 25 лет, а у «Лукулла» и того меньше. Самому старшему матросу здесь не больше 17.