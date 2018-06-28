Питерские дольщики «СМУ-155» добиваются новоселья на митинге

Дольщики ЖК «Новая Каменка» снова требуют достроить их дома. Сегодня они вышли на митинг в Удельном парке. Эту территорию для протестных акций специально определило правительство города на время чемпионата мира по футболу.

Интересно, что собираться можно лишь в самом центре прогулочной зоны , которая в основном скрыта от большинства прохожих. К тому же найти это место, если не знать Удельный парк, не так просто.



Видимо поэтому на собрание пришли не больше 10 человек. Это дольщики, которые ждут возведения 1-го, 4-го и 5-го корпусов. По их словам, достройка жилых домов подрядчика «СМУ-155» активно проводилась до середины апреля. После этого рабочих на объектах никто не видел.



Алла Головенкова, дольщик ЖК «Новая Каменка»: «Написаны сотни писем. Мы пишем в федеральные структуры, в городские структуры, в прокуратуру. Как правило, мы получаем стандартные формальные ответы. Это отписки. Федеральные власти нас отправляют к правительству Санкт-Петербурга. Правительство города — к комитету по строительству. А там мы бываем каждую неделю, там проводятся заседания. И это практически ничего не меняет».



Дольщики не понимают, почему работы по сути заморожены, если федеральные власти выделяли средства на достройку. Причем многие поясняют: к четырем домам первой очереди строители так и не приступили. Там уже несколько месяцев здание не растет выше одного этажа. Активисты останавливаться не собираются. Они планируют продолжать пикетирования и даже готовы пойти на отчаянный шаг — перекрыть дорогу.