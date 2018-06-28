В Петербурге стартует международный турнир «Футбол объединяет»

Сегодня на Невском проспекте прошла жеребьевка международного турнира по футболу среди болельщиков.

Соревнования под названием «Футбол объединяет» проходят впервые. В играх примут участие представители всех континентов. Например, национальная сборная Италии в этом году не приехала в Россию на чемпионат. Зато их болельщики уже завтра выйдут на поле в Петербурге, чтобы побороться за главный приз.



Известно, что в играх участвуют Египет, Сенегал, Колумбия, Марокко, Перу. Некоторые страны не смогли собрать полноценную команду, поэтому появилась сборная мира, в которую вошли болельщики из Индии, Мексики, Франции и Финляндии. Честь России будут защищать сразу две сборные любителей футбола.



Не брали в команды игроков младше 25 лет и тех, кто раньше профессионально занимался футболом. Победитель этого чемпионата мира станет известен уже в эту субботу.