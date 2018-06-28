    В Петербурге стартует международный турнир «Футбол объединяет». Санкт-Петербург, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге стартует международный турнир «Футбол объединяет»

    В Петербурге стартует международный турнир «Футбол объединяет»

    комментировать

    В Петербурге стартует международный турнир «Футбол объединяет»

    В Петербурге стартует международный турнир «Футбол объединяет»

      Сегодня на Невском проспекте прошла жеребьевка международного турнира по футболу среди болельщиков.

      Соревнования под названием «Футбол объединяет» проходят впервые. В играх примут участие представители всех континентов. Например, национальная сборная Италии в этом году не приехала в Россию на чемпионат. Зато их болельщики уже завтра выйдут на поле в Петербурге, чтобы побороться за главный приз.

      Известно, что в играх участвуют Египет, Сенегал, Колумбия, Марокко, Перу. Некоторые страны не смогли собрать полноценную команду, поэтому появилась сборная мира, в которую вошли болельщики из Индии, Мексики, Франции и Финляндии. Честь России будут защищать сразу две сборные любителей футбола.

      Не брали в команды игроков младше 25 лет и тех, кто раньше профессионально занимался футболом. Победитель этого чемпионата мира станет известен уже в эту субботу.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru