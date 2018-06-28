На юго-западе Москвы открылся флагманский МФЦ

Сегодня на юго-западе Москвы, рядом со станцией метро «Теплый стан» открылся второй флагманский многофункциональный центр.

От рядовых МФЦ он отличается расширенным спектром услуг — их здесь 170. Можно не только получить любые документы, но и, например, зарегистрировать машину или даже купить билеты в театр.



Перечень необходимых сервисов определили горожане голосованием на сайте «Активный гражданин».



Особое внимание во флагманском МФЦ уделили дизайну интерьеров, что сразу же отметил мэр столицы Сергей Собянин. Он был в числе первых посетителей — общался и с работниками, и с клиентами центра.