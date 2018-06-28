    На юго-западе Москвы открылся флагманский МФЦ. Москва, Собянин Сергей. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа юго-западе Москвы открылся флагманский МФЦ

    На юго-западе Москвы открылся флагманский МФЦ

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    На юго-западе Москвы открылся флагманский МФЦ

    На <nobr>юго-западе</nobr> Москвы открылся флагманский МФЦ

      Сегодня на юго-западе Москвы, рядом со станцией метро «Теплый стан» открылся второй флагманский многофункциональный центр.

      От рядовых МФЦ он отличается расширенным спектром услуг — их здесь 170. Можно не только получить любые документы, но и, например, зарегистрировать машину или даже купить билеты в театр.

      Перечень необходимых сервисов определили горожане голосованием на сайте «Активный гражданин».

      Особое внимание во флагманском МФЦ уделили дизайну интерьеров, что сразу же отметил мэр столицы Сергей Собянин. Он был в числе первых посетителей — общался и с работниками, и с клиентами центра.

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