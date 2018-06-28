Определились все участники плей-офф чемпионата мира

Определены 16 стран — участниц 1/8 финала чемпионата мира по футболу.
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Последними путевки в плей-офф добыли Колумбия и Япония. При этом последние набрали одинаковое количество очков с Сенегалом (по 4 балла при разнице мячей 4:4 и ничьей в личной встрече), однако вышли из группы H благодаря меньшему количеству желтых карточек (четыре против шести). Таким образом, коэффициент фейр-плей впервые в истории чемпионатов мира оказался решающим.
Соперниками Колумбии и Японии по 1/8 финала станут команды Бельгии и Англии, которые досрочно вышли в плей-офф и позднее сегодня определят, кто займет первое место в группе.
Также в первых матчах плей-офф сборная России встретится с командой Испании, Уругвай будет играть с Португалией, Франция — с Аргентиной, Бразилия — с Мексикой, Хорватия — с Данией, а Швеция — со Швейцарией. Матчи пройдут с 30 июня по 3 июля.
Соперниками Колумбии и Японии по 1/8 финала станут команды Бельгии и Англии, которые досрочно вышли в плей-офф и позднее сегодня определят, кто займет первое место в группе.
Также в первых матчах плей-офф сборная России встретится с командой Испании, Уругвай будет играть с Португалией, Франция — с Аргентиной, Бразилия — с Мексикой, Хорватия — с Данией, а Швеция — со Швейцарией. Матчи пройдут с 30 июня по 3 июля.
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