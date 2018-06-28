    Определились все участники плей-офф чемпионата мира

    1 комментарий
    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    Определились все участники <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата мира

    Определились все участники плей-офф чемпионата мира

    Определились все участники <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата мира
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Определены 16 стран — участниц 1/8 финала чемпионата мира по футболу.

    Последними путевки в плей-офф добыли Колумбия и Япония. При этом последние набрали одинаковое количество очков с Сенегалом (по 4 балла при разнице мячей 4:4 и ничьей в личной встрече), однако вышли из группы H благодаря меньшему количеству желтых карточек (четыре против шести). Таким образом, коэффициент фейр-плей впервые в истории чемпионатов мира оказался решающим.

    Соперниками Колумбии и Японии по 1/8 финала станут команды Бельгии и Англии, которые досрочно вышли в плей-офф и позднее сегодня определят, кто займет первое место в группе.

    Также в первых матчах плей-офф сборная России встретится с командой Испании, Уругвай будет играть с Португалией, Франция — с Аргентиной, Бразилия — с Мексикой, Хорватия — с Данией, а Швеция — со Швейцарией. Матчи пройдут с 30 июня по 3 июля.

    Новости по теме

    Чемпионат мира по футболу — 2018

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru