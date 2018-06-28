Евросоюз готов помочь ОЗХО в выполнении решения о ее мандате

Европейский союз готов помочь ОЗХО в реализации решения по мандату, дающему организации право называть виновных в химатаках.
Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза. В документе подчеркивается, что Евросоюз готов сотрудничать со всеми государствами — участниками Конвенции по химическому оружию для реализации этого решения, передает ТАСС.
Из заявления: «Евросоюз готов поддержать технический секретариат ОЗХО и сотрудничать со всеми странами — участницами Конвенции по запрету химического оружия для реализации этого решения».
Накануне участники специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО. Теперь организация может не только контролировать использование отравляющих веществ, но и устанавливать виновных в химатаках. За расширение мандата проголосовали 82 делегации, против — 24.
Отметим, что против британского проекта выступали, в частности, Россия, Сирия и Иран. Так, постоянный представитель РФ в ОЗХО Александр Шульгин разъяснил, что страны Запада, пытаясь придать организации несвойственные ей полномочия, хотят обойти российское вето в Совбезе ООН.
Ранее, сегодня МИД РФ раскритиковал решение расширить мандат ОЗХО. В МИД заявили, что считают это решение нелегитимным. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, проект решения был принят в результате политических манипуляций, прямого подкупа ряда делегаций и откровенного шантажа со стороны Великобритании и других государств.
Из заявления: «Евросоюз готов поддержать технический секретариат ОЗХО и сотрудничать со всеми странами — участницами Конвенции по запрету химического оружия для реализации этого решения».
Накануне участники специальной сессии конференции государств — участников Конвенции о запрещении химического оружия в Гааге одобрили предложенное Великобританией расширение мандата ОЗХО. Теперь организация может не только контролировать использование отравляющих веществ, но и устанавливать виновных в химатаках. За расширение мандата проголосовали 82 делегации, против — 24.
Отметим, что против британского проекта выступали, в частности, Россия, Сирия и Иран. Так, постоянный представитель РФ в ОЗХО Александр Шульгин разъяснил, что страны Запада, пытаясь придать организации несвойственные ей полномочия, хотят обойти российское вето в Совбезе ООН.
Ранее, сегодня МИД РФ раскритиковал решение расширить мандат ОЗХО. В МИД заявили, что считают это решение нелегитимным. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, проект решения был принят в результате политических манипуляций, прямого подкупа ряда делегаций и откровенного шантажа со стороны Великобритании и других государств.
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