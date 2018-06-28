    Главу карельского «Мемориала» арестовали по делу о сексуальном насилии

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    Главу карельского «Мемориала» арестовали по делу о сексуальном насилии

    Главу карельского «Мемориала» арестовали по делу о сексуальном насилии

    Главу карельского «Мемориала» арестовали по делу о сексуальном насилии

    Суд арестовал историка Юрия Дмитриева по делу о насильственных действиях сексуального характера.

    Соответствующее решение было принято на закрытом заседании Петрозаводского городского суда.

    По словам адвоката Дмитриева, руководитель карельского «Мемориала» арестован на 2 месяца — до 28 августа, сообщает ТАСС.

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    Напомним, накануне стало известно, что Юрия Дмитриева задержали за нарушение подписки о невыезде, назначенной ему в виде меры пресечения. По некоторым данным, правозащитник пытался уехать за границу, так как опасался появления новых фактов, доказывающих его вину. В СК же уточнили, что Дмитриев является подозреваемым по делу о насильственных действиях сексуального характера.

    Ометим, что ранее Дмитриева обвиняли в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Однако в апреле Петрозаводский городской суд оправдал 62-летнего историка, признав его виновным только в незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия. Впрочем, позднее Верховный суд Карелии приговор отменил и отправил дело на новое рассмотрение.

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