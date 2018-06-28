    Мексика устраивает в центре Москвы «карнавал мертвых»

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    • Фото: Reuters © 2018, Edgard Garrido
    Мексика устраивает в центре Москвы «карнавал мертвых»

    Мексика устраивает в центре Москвы «карнавал мертвых»

    Мексика устраивает в центре Москвы «карнавал мертвых»
  • Фото: Reuters © 2018, Edgard Garrido

    • Парад и карнавал по случаю древней мексиканской традиции пройдет в Москве 29 июня в дни чемпионата мира по футболу, сообщили в посольстве Мексики в РФ.

    Парад начнется в 16:00 в Доме Мексики в Гостином дворе и завершится у парка ФИФА на Красной площади. Гости фестиваля смогут увидеть мексиканские карнавальные «танцы скелетов», послушать фольклорных музыкантов мариачи, типичные костюмы артистов, танцующих на улицах под музыку «Карнавала влюбленных» и «Великих плясок черепов».

    Посольство Мексики в РФ: «Центральные улицы Москвы наполнятся духом уникального фестиваля доколумбовой эпохи, который чтит любимых членов семьи, уже ушедших из жизни».

    Москвичам также покажут видео, которое расскажет о корнях и смысле Дня мертвых, добавили в посольстве.

    Этот праздник «полон потрясающих украшений, восхитительных вкусов, аппетитных ароматов и ослепительных празднеств, которые передавались из поколения в поколение», рассказал ТАСС генеральный директор Мексиканского совета по туризму Эктор Флорес.

    День мертвых празднуют в первые дни ноября в Мексике, Гватемале, Никарагуа, Гондурасе, Сальвадоре.

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