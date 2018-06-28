    Серена Уильямс отказалась от проверки на допинг

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    • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier
    Серена Уильямс отказалась от проверки на допинг

    Серена Уильямс отказалась от проверки на допинг

    Серена Уильямс отказалась от проверки на допинг
  • Фото: Reuters © 2018, Benoit Tessier

    • Теннисистка Серена Уильямс отказалась проходить тест на допинг из-за «навязчивого преследования».

    Допинг офицер рано утром 14 июня пришел домой к знаменитой спортсменке, однако ее помощник заявил, что Уильямс отсутствует. Впрочем, представитель Антидопингового агентства США (USADA) отказался уходить без пробы.

    Тогда Серена Уильямс позвонила главе Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону и пожаловалось на «навязчивое преследование». После этого Саймон связал спортсменку, которая отказалась сдавать допинг-тест, с главой USADA Трэвисом Тайгартом, передает РИА Новости.

    Отметим, что Уильямс, которая в январе возобновила карьеру после родов, с начала года сдала уже пять допинг-тестов, все они оказались отрицательными. Правила USADA же гласят, что каждый спортсмен обязан быть доступным и сообщать о своем местонахождении. В случае трех нарушений этого условия за год, спортсмен считается нарушившим антидопинговые правила. Однако в случае, если проверки происходят без предварительного звонка и во внесоревновательный период, нарушения со стороны спортсмена нет.

    Отметим, что ранее хакеры из группы Fancy Bears опубликовала документы, из которых следует, что WADA разрешила Уильямс принимать запрещенные препараты в терапевтических целях. Теннисистка подтвердила эту информацию, подчеркнув, что у нее всегда были терапевтические исключения.

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