    СМИ: в Туркмении запретили гражданам младше 40 лет выезжать из страны

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    СМИ: в Туркмении запретили гражданам младше 40 лет выезжать из страны

    СМИ: в Туркмении запретили гражданам младше 40 лет выезжать из страны

    Чиновники в Туркмении отказывают в выдаче справки для визы жителям младше 40 лет.

    Власти Туркмении установили для граждан возрастное ограничение на выезд за границу. Жителям Дашогузского велаята (области) младше 40 лет в выезде отказывают, сообщает «Радио Азатлык». По данным радиостанции, местные жители, которые пытаются выехать за границу, не получают в миграционной службе справку для визы: чиновники объясняют им, что это связано с новым распоряжением властей о возрастном ограничении.

    Сапармырат Туркменбашы Шадурдыев, житель Дашогузского велаята: «Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешения на выезд не дают. На вопрос о причине запрета сказали, что в велаяте не осталось никого способного работать. Сказали: если вы все уедете, кто же работать будет?»

    Кроме того, граждане, получившие визы ранее, сталкиваются с трудностями при выезде на границе с Казахстаном.

    В миграционной службе Туркмении подтверждения или опровержения информации о возрастном ограничении не предоставили.

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