Саакашвили приговорили к 6 годам за нападение на депутата

Суд в Тбилиси заочно приговорил Михаила Саакашвили к шести годам лишения свободы.
Бывшего президента Грузии признали виновным в организации нападения на экс-депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.
Ранее по этому делу были осуждены бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа, сообщает «Интерфакс».
Валерия Гелашвили в 2005 году остановили в центре Тбилиси, после чего сотрудники МВД выволокли экс-депутата из машины и жестоко избили его. Дело о нападении было возбуждено только в 2013 году, после смены власти в Грузии.
Отметим, что ранее сам Гелашвили говорил, что нападение на него организовал лично Саакашвили из-за обвинений в аморальных поступках и захвате недвижимости.
Надо сказать, что для Саакашвили это уже не первый приговор в Грузии. В январе этого года его признали виновным в злоупотреблении служебным положением из-за того, что Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших срок за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. В связи с этим экс-президент был приговорен к трем годам лишении свободы заочно. Кроме того, суды рассматривают против бывшего президента Грузии еще два дела, которые касаются растраты госсредств и превышения полномочий.
Ранее по этому делу были осуждены бывший глава МВД Грузии Вано Мерабишвили и начальник специального оперативного департамента МВД Ираклий Кодуа, сообщает «Интерфакс».
Валерия Гелашвили в 2005 году остановили в центре Тбилиси, после чего сотрудники МВД выволокли экс-депутата из машины и жестоко избили его. Дело о нападении было возбуждено только в 2013 году, после смены власти в Грузии.
Отметим, что ранее сам Гелашвили говорил, что нападение на него организовал лично Саакашвили из-за обвинений в аморальных поступках и захвате недвижимости.
Надо сказать, что для Саакашвили это уже не первый приговор в Грузии. В январе этого года его признали виновным в злоупотреблении служебным положением из-за того, что Саакашвили в 2009 году помиловал четырех полицейских, отбывавших срок за убийство сотрудника банка Сандро Гиргвлиани. В связи с этим экс-президент был приговорен к трем годам лишении свободы заочно. Кроме того, суды рассматривают против бывшего президента Грузии еще два дела, которые касаются растраты госсредств и превышения полномочий.
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