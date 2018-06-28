Оракул Ахилл устал и набирается сил в зеленом дворике Эрмитажа

Сегодня в Эрмитаже опровергли слухи о том, что знаменитый кот Ахилл может завершить свою карьеру.
Как и договаривались с пушистым предсказателем, он определит счет оставшихся трех матчей чемпионата мира, которые пройдут в Петербурге: это 1/8, полуфинал и поединок за третье место.
После того как Ахилл неожиданно подошел к мискам перед матчем открытия мундиаля, общественность решила, что на его долю выпадет и судьба финала. Но как сообщили в Эрмитаже, в Москве и без усатых разберутся.
Главный матч ЧМ в «Лужниках» Ахилл предсказывать не будет. Возможно, все слухи связаны с недавней осечкой кота, когда белый оракул не угадал исход матча Нигерия — Аргентина.
Ахилл уже предсказал исходы пяти встреч и лишь однажды ошибся. В матче между Аргентиной и Нигерией он отдал предпочтение футболистам из Африки. Но латиноамериканцам победа оказалась важнее.
А пока Ахилл набирается сил на лужайке рядом с другим кандидатом на роль оракула — Тузиком. Впрочем, рыжий кот с собачьей кличкой и крючковатым хвостом сразу дал понять, что выбирать он будет лишь место, где ему улечься.
После того как Ахилл неожиданно подошел к мискам перед матчем открытия мундиаля, общественность решила, что на его долю выпадет и судьба финала. Но как сообщили в Эрмитаже, в Москве и без усатых разберутся.
Главный матч ЧМ в «Лужниках» Ахилл предсказывать не будет. Возможно, все слухи связаны с недавней осечкой кота, когда белый оракул не угадал исход матча Нигерия — Аргентина.
Ахилл уже предсказал исходы пяти встреч и лишь однажды ошибся. В матче между Аргентиной и Нигерией он отдал предпочтение футболистам из Африки. Но латиноамериканцам победа оказалась важнее.
А пока Ахилл набирается сил на лужайке рядом с другим кандидатом на роль оракула — Тузиком. Впрочем, рыжий кот с собачьей кличкой и крючковатым хвостом сразу дал понять, что выбирать он будет лишь место, где ему улечься.
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