Племянники художника Кривицкого судятся с Русским музеем за авторские права на картины дяди

Истцы, приходящиеся племянниками заслуженному художнику РФ Леониду Кривицкому, подали иск в Дзержинский районный суд. Они требуют от учреждения культуры деньги за экспонирование работ мастера на выставке в Михайловском замке.

Родственники ленинградского живописца Леонида Кривицкого обратились с иском к Государственному Русскому музею. Заслуженный художник умер в 2015-м, а вскоре после его ухода прошла большая выставка его работ. Но, как заявляют наследники, произведения для экспонирования Русскому музею летом 2017 года предоставил человек, вообще не имевший на это права.



Александр Челноков — один из истцов, требующих от прославленного культурного учреждения возместить почти два миллиона рублей ущерба за незаконное использование авторских прав при экспонировании работ и выпуске каталога. Кроме того, необходимо вернуть сами полотна.



А то причитающееся, по их мнению, племянникам художника наследство после выставки пропало. Может, даже вернулось к тому, кто предоставлял картины музею — Алле Кричевской.



Александр Челноков, истец, родственник заслуженного художника РСФСР Леонида Кривицкого: «Алла Кричевская — дальняя такая родня дяде. Она помогала организовывать вместе с друзьями и учениками экспозицию. Не предполагалось, что организатор будет на что-то претендовать».



В Русском музее от обширных комментариев ушедшего в суд запутанного дела воздерживаются. Хотя стратегия юристов учреждения примерно ясна и из письменного ответа для СМИ.



Ответ администрации Русского музея на запрос НТВ: «Русский музей полагает, что истцами не представлены доказательства обладания ими исключительных авторских прав на спорные произведения искусства. <...> Из указанных документов не следует, что эти лица были признаны наследниками, особенно учитывая, что истцы не являются наследниками первой очереди».



Но договор на экспонирование работ Леонида Кривицкого у Русского музея был именно с Аллой Кричевской. Этот документ, как и степень ее родства с заслуженным художником, теперь нужно тщательно изучить Дзержинскому районному суду. Он привлек даму к разбирательству в качестве третьего лица.



Но прославленные петербургские музеи уже усваивают урок: даже если дядя был самых честных правил, это вовсе не значит, что можно брать его работы для экспонирования у племянников разной степени и другой родни. А то, когда наследие становится наследством, культура отношений неизбежно отходит на второй план, отмечает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв.