Немецкий фрегат подорвался на собственной ракете

Во время учений немецких ВМС у берегов Норвегии
из-за неудачного пуска зенитной ракеты произошел взрыв на фрегате «Саксония».
Корабль типа F124 Sachsen производил учебный пуск зенитной американской ракеты SM-2. Однако снаряд не смог покинуть систему вертикального пуска и взорвался прямо на корабле. После этого начался пожар. Момент взрыва попал на видео, которое опубликовано на YouТube.
В сообщении к видео отмечается, что никто из моряков не ранений не получил. Однако в ВМС Германии сообщили, что два человека всё-таки пострадали из-за пережитого стресса. Оба уже готовы вернуться к службе.
В ВМС Германии также отметили, что ракету проверяли незадолго до случившегося. На тот момент ее техническое состояние оценили как «идеальное».
В сообщении к видео отмечается, что никто из моряков не ранений не получил. Однако в ВМС Германии сообщили, что два человека всё-таки пострадали из-за пережитого стресса. Оба уже готовы вернуться к службе.
В ВМС Германии также отметили, что ракету проверяли незадолго до случившегося. На тот момент ее техническое состояние оценили как «идеальное».
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