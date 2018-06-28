В Ленобласти чиновники спровоцировали грандиозную неразбериху с землями для многодетных

Во Всеволожском районе Ленинградской области с новой силой разгорелся конфликт многодетных семей с местной властью. В 2015 году людям по закону выделили участки, на которых они собирались возвести дома. Но потом льготникам сообщили, что эта земля непригодна для строительства.

Как не предназначенные для индивидуального жилищного строительства земли оказались выделены многодетным семьям, понять под силу лишь тем, кто когда-то сталкивался с принципами работы всеволожских властей. Решения которых порой не то что непоследовательны, а кажется, граничат с абсурдом.



В таком положении как Хромцовы еще три такие же многодетные семьи. Получили шесть соток золотой всеволожской земли на канализационном коллекторе. Стадии оформления документов у всех разные, а вот перспективы строительства у всех одинаково неопределенные. Даже если на руках есть разрешение на строительство.



Василий Храмцов, многодетный отец: «У нас год назад поданы документы на электричество. До сих пор ничего не происходит. Подали на воду год назад — это сроки огромные. Наша жизнь уже перевалила через середину».



Опасения, что в собственном доме успеют пожить лишь в глубокой старости, здесь преследуют и тех, кто получил более живописные участки вдали от дороги, в сосновом бору. Оказалось, зеленая зона. Только вот выяснилось это, когда за свой счет сделали подъездную дорогу и готовы уже были начать возводить дом.



Елена Айрапетян, многодетная мать: «Мы решили продать дом на родине и строить здесь. Снимала материнский капитал. Вложили в эту землю около миллиона рублей».



Надежды на скорый переезд из съемного жилья и тесных коммуналок подарил многодетным семьям бывший глава администрации Всеволожска. Это Сергей Гармаш в 2015 году щедро раздавал им наделы, статус которых не подходит целям родителей. И противоречия с тех пор так и не устранили.



Корреспондент НТВ Катерина Правдина расскажет, с какими трудностями сталкиваются многодетные семьи при получении заветной земли.