Лоси блуждают по Петербургу и становятся виновниками ДТП

Лоси опять вышли к людям. В Интернете за последние сутки появились десятки историй о массовых передвижениях парнокопытных через дороги Петербурга и Ленобласти.
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В одном случае они просто блуждают в окружении автомобилей на стоянке Южной ТЭЦ. Мирно пасутся и жуют траву.
Но чаще становятся виновниками ДТП. Этой ночью на трассе «Кола» столкновение с сохатым стало трагическим. Смятая иномарка вылетела в кювет, двое пассажиров погибли на месте, водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.
Сейчас у лосей пик сезона миграции. Специалисты объясняют, что они двигаются к летним пастбищам. Водителей просят быть осторожными особенно на пригородных трассах и в местах, где установлены знаки «Осторожно, дикие животные».
Но чаще становятся виновниками ДТП. Этой ночью на трассе «Кола» столкновение с сохатым стало трагическим. Смятая иномарка вылетела в кювет, двое пассажиров погибли на месте, водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.
Сейчас у лосей пик сезона миграции. Специалисты объясняют, что они двигаются к летним пастбищам. Водителей просят быть осторожными особенно на пригородных трассах и в местах, где установлены знаки «Осторожно, дикие животные».
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