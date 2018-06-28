    Лоси блуждают по Петербургу и становятся виновниками ДТП. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛоси блуждают по Петербургу и становятся виновниками ДТП

    Лоси блуждают по Петербургу и становятся виновниками ДТП

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    Лоси блуждают по Петербургу и становятся виновниками ДТП

    Лоси блуждают по Петербургу и становятся виновниками ДТП

    Лоси блуждают по Петербургу и становятся виновниками ДТП

      Лоси опять вышли к людям. В Интернете за последние сутки появились десятки историй о массовых передвижениях парнокопытных через дороги Петербурга и Ленобласти.

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      В одном случае они просто блуждают в окружении автомобилей на стоянке Южной ТЭЦ. Мирно пасутся и жуют траву.

      Но чаще становятся виновниками ДТП. Этой ночью на трассе «Кола» столкновение с сохатым стало трагическим. Смятая иномарка вылетела в кювет, двое пассажиров погибли на месте, водителя госпитализировали с тяжелыми травмами.

      Сейчас у лосей пик сезона миграции. Специалисты объясняют, что они двигаются к летним пастбищам. Водителей просят быть осторожными особенно на пригородных трассах и в местах, где установлены знаки «Осторожно, дикие животные».

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