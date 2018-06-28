    Под Петербургом тушат тлеющие торфяники. Ленинградская область, лесные пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПод Петербургом тушат тлеющие торфяники

    Под Петербургом тушат тлеющие торфяники

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    Под Петербургом тушат тлеющие торфяники

    Под Петербургом тушат тлеющие торфяники

    Под Петербургом тушат тлеющие торфяники

      Спасатели ликвидируют последствия лесного пожара под Петербургом.

      Работы в районе поселка Мистолово ведутся со вчерашнего вечера. Там зафиксировали серьезное задымление.

      Как сообщили в МЧС, очаги тления торфяников рассредоточились на территории в полтора гектара. Их тушили с земли и с воздуха. Для борьбы с возгоранием задействовали более 60 человек и авиацию. Вертолеты МЧС и Министерства обороны сбросили на горящий лес тонны воды.

      Рядом с местом лесного пожара расположены нескольких населенных пунктов и кольцевая автодорога. В МЧС подчеркивают, что сейчас угрозы для местных жителей нет. Ветер отгоняет дым от города. Дым распространяется на север от Петербурга.

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