В «Газпроме» назвали приоритеты инвестиционной программы на текущий год

Инвестиционная программа «Газпрома» на 2018 год составит 1 триллион 270 миллиардов рублей. Об этом заявил сегодня заместитель председателя правления компании Андрей Круглов на пресс-конференции , организованной накануне годового собрания акционеров.

Приоритетов три: поставка газа в Китай, в том числе «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».



Андрей Круглов также заметил, что для газовой отрасли важна стабильная налоговая политика, и напомнил, что в последние годы формула НДПИ на газ для «Газпрома» пересматривалась.