    В «Газпроме» назвали приоритеты инвестиционной программы на текущий год. Газпром, инвестиции, компании, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ «Газпроме» назвали приоритеты инвестиционной программы на текущий год

    В «Газпроме» назвали приоритеты инвестиционной программы на текущий год

    комментировать

    В «Газпроме» назвали приоритеты инвестиционной программы на текущий год

    В «Газпроме» назвали приоритеты инвестиционной программы на текущий год

      Инвестиционная программа «Газпрома» на 2018 год составит 1 триллион 270 миллиардов рублей. Об этом заявил сегодня заместитель председателя правления компании Андрей Круглов на пресс-конференции, организованной накануне годового собрания акционеров.

      Приоритетов три: поставка газа в Китай, в том числе «Сила Сибири», «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

      Андрей Круглов также заметил, что для газовой отрасли важна стабильная налоговая политика, и напомнил, что в последние годы формула НДПИ на газ для «Газпрома» пересматривалась.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru