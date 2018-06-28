    Генсек НАТО назвал «признаком силы» встречу Путина с Трампом

    комментировать

    Генсек НАТО назвал «признаком силы» встречу Путина с Трампом

    Генсек НАТО назвал «признаком силы» встречу Путина с Трампом

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение о проведении встречи лидеров России и США.

    Столтенберг заявил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вписываются в подход альянса по выстраиванию отношений с Москвой.

    Йенс Столтенберг, генсек НАТО: «Я приветствую саммит президентов США и РФ, для меня это вписывается в проводимую альянсом политику в отношении РФ, сочетающую оборону и диалог».

    Также перед началом саммита ЕС Столтенберг заявил, что диалог — «это признак силы, а не слабости», передает РИА Новости.

    смотретьГлавное политическое событие лета: о чем Путин и Трамп планируют говорить на саммите
    Главное политическое событие лета: о чем Путин и Трамп планируют говорить на саммите
    Напомним, ранее сегодня стало известно, что первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. Ожидается, что встреча продлится несколько часов — запланированы протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».

    смотретьВ Великобритании предстоящая встреча Путина и Трампа вызвала панику
    В Великобритании предстоящая встреча Путина и Трампа вызвала панику
    Впрочем, советник президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который накануне провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве, заявил, что в Вашингтоне не ждут конкретных результатов от саммита, не исключив при этом, что определенные договоренности все же будут достигнуты. Также Болтон заявил, что Трамп и Путин считают дискуссию необходимой.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru