Генсек НАТО назвал «признаком силы» встречу Путина с Трампом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг поддержал решение о проведении встречи лидеров России и США.
Столтенберг заявил, что переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа вписываются в подход альянса по выстраиванию отношений с Москвой.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО: «Я приветствую саммит президентов США и РФ, для меня это вписывается в проводимую альянсом политику в отношении РФ, сочетающую оборону и диалог».
Также перед началом саммита ЕС Столтенберг заявил, что диалог — «это признак силы, а не слабости», передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. Ожидается, что встреча продлится несколько часов — запланированы протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
Впрочем, советник президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который накануне провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве, заявил, что в Вашингтоне не ждут конкретных результатов от саммита, не исключив при этом, что определенные договоренности все же будут достигнуты. Также Болтон заявил, что Трамп и Путин считают дискуссию необходимой.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО: «Я приветствую саммит президентов США и РФ, для меня это вписывается в проводимую альянсом политику в отношении РФ, сочетающую оборону и диалог».
Также перед началом саммита ЕС Столтенберг заявил, что диалог — «это признак силы, а не слабости», передает РИА Новости.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. Ожидается, что встреча продлится несколько часов — запланированы протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, лидеры двух стран намерены сделать упор «на двусторонние отношения, сирийское урегулирование и разоруженческое досье».
Впрочем, советник президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, который накануне провел переговоры с Владимиром Путиным в Москве, заявил, что в Вашингтоне не ждут конкретных результатов от саммита, не исключив при этом, что определенные договоренности все же будут достигнуты. Также Болтон заявил, что Трамп и Путин считают дискуссию необходимой.
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