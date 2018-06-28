    Делегация Конгресса США посетит Россию 30 июня — 5 июля

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    Делегация Конгресса США посетит Россию 30 июня — 5 июля

    Делегация Конгресса США посетит Россию 30 июня — 5 июля

    Делегация обеих палат Конгресса США посетит Россию в период с 30 июня по 5 июля, предусмотрены поездки в Санкт-Петербург и Москву и встречи с российскими официальными лицами, сообщили в МИД РФ.

    Кроме визитов в Москву и Петербург американская делегация посетит Госдуму и Совете Федерации, где назначены встречи российскими парламентариями. «Будем рады видеть и принять американцев и в МИД РФ», — добавила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    смотретьВстреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля
    Встреча Путина и Трампа состоится в Хельсинки 16 июля
    Ранее стало известно, что первая полноформатная встреча президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится 16 июля в Хельсинки. Ожидается, что саммит продлится несколько часов: планируется протокольная часть, беседа президентов тет-а-тет и совместная пресс-конференция.

    Также в настоящий момент прорабатывается встреча между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Майклом Помпео. Переговоры должны пройти в преддверии российско-американского саммита.

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