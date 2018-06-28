От Тегерана до наших дней: как складывалась история переговоров Москвы и Вашингтона

Традиция проводить встречи лидеров нашей страны и Соединенных Штатов на нейтральных территориях возникла в годы Второй мировой войны и закрепилась в годы холодной. Из-за противоречий двух систем ездить друг к другу в гости было не слишком принято.

35 история

США

Далеко не каждые переговоры глав государств выходит за рамки вежливой доброжелательности. Все сложно. Сталин и Рузвельт положили начало традиции устраивать переговоры на нейтральной территории. В 1943 голу в Тегеране вместе с Черчиллем обсуждали сроки и место открытия Второго Западного фронта. Личная встреча ускорила этот сильно затянувшийся процесс.



Дальнейшие переговоры лидеров двух систем не всегда приводили к каким-либо ощутимым результатам, а порой отношения Запада и Востока, напротив, ухудшались. В 1961 году Хрущёв и Кеннеди встретились в Вене. Это произошло всего через пару месяцев после неудачной попытки американцев свергнуть режим Кастро на Кубе. Именно там состоялся тот показательный диалог.



Никита Хрущёв: «Если США хотят войны, они ее получат».



Джон Кеннеди: «Тогда, господин председатель, будет война. Это будет долгой, холодной зимой».



Президенты разъедутся. В Германии начнут возводить Берлинскую стену. Растопить лед в отношениях попытаются Брежнев и Картер. Все в той же столице нейтральной Австрии они подпишут соглашение по ограничению пусковых установок и размещению ядерного оружия в космосе. Дальнейшему потеплению отношений помешает ввод Советских войск в Афганистан.



Новое лицо СССР и ярый борец с «империей зла» встретятся в Рейкьявике. И хотя никаких договоренностей на бумаге достигнуто не было, Горбачёв потом скажет: Рейкьявик — не провал, а прорыв. Действительно, сверхдержавы перешли к политике диалога, прежде всего в вопросах ядерного разоружения, а уже через три года на Мальте стороны согласились на объединение Германии.



В словенском замке Брдо Буш-младший заглянул в глаза Владимиру Путину и, как потом сказал американский президент, «увидел в них душу». Видимо, он там что-то еще, потому что после обнадеживающего знакомства последовали операция в Ираке, расширение НАТО на Восток, денонсация договора по ПРО.



Перезагрузку двусторонних отношений Медведев и Обама объявили в Великобритании. Но даже на символической кнопке, подаренной Лаврову, написано «перегрузка». Ошибка как предсказание.



В 2013 году в Северной Ирландии на лицах президентов России и США не было ни удовольствия, ни оптимизма. Остается только догадываться, как они общались с глазу на глаз. Может, когда-нибудь мы об этом узнаем, как узнали о разговоре Никсона с Хрущёвым на выставке достижений американского хозяйства в «Сокольниках» в 1959 году. Никсон тогда сказал: «Мы богатые, а вы бедные! Мы едим мясо, а вы едите капусту!» Хрущёв ответил ему коротко: «Да пошел ты!»