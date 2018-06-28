Бельгиец ради российских сирот приехал на ЧМ-2018 в Россию на велосипеде

Вечером в Калининграде встретятся команды, которых называют фаворитами ЧМ-2018 . Англия сыграет с Бельгией. Фанаты уже в предвкушении и готовятся занимать трибуны. Среди них и бельгиец Мартен фон Миделем. В Россию он приехал на велосипеде, причем сделал это исключительно из благородных целей.

Три недели назад бельгийца провожали журналисты в родной стране, а теперь он крутит педали на дорогах России. Чтобы попасть сюда, Мартен фон Миделем проделал путь, который не каждому по плечу, ну, или по ногам. Нидерланды, Германия, Польша, Литва, Латвия. Главная точка — футбольный стадион «Калининград», где этим вечером сразятся команды Англии и Бельгии.



Мартен Фон Миделем, футбольный болельщик: «Я проехал уже 2 тысячи километров. Страны, где я побывал, конечно, очень разные. И Россия отличается от каждой из них. Это потрясающие ощущение — добраться до России».



Мартен признается, что это путешествие не из легких. Он старался не просто проскочить километры побыстрее, а составил целую культурную программу — заезжал осмотреть достопримечательности, а иногда останавливался переброситься парой слов с местными жителями и, конечно, сфотографироваться.



Как передает корреспондент Антонина Кукушкина, в Калининграде Мартен впервые, а вот в других городах России уже бывал. Он немного говорит по-русски и уверяет, что общий язык найдет со всеми. Для Мартена путешествие на велосипеде — не прихоть. Он хочет помочь российским детям, которые остались без родителей.



Мартен фон Миделем: «Это не просто приключение. Я собирают деньги для детских деревень под Псковом. Там живут сироты. Надеюсь собрать минимум 3 тысячи евро. Лучше больше, конечно. Чем больше соберем, тем больше сможем помочь».



Деньги Мартен собирает через свою страницу в соцсети. Там он делится впечатлениями от поездки и активно рассказывает о своем благотворительном проекте, присоединиться к которому уже агитирует фанатов в Калининграде. Сегодня иностранец наверняка выложит в Сеть фото со стадиона, где будет болеть за бельгийскую сборную.



Останавливаться на этом Мартен не намерен. Дальше он отправится в Петербург, а если его команда дойдет до финала, то и в Москву. Правда, в столицу отчаянный велосипедист собирается ехать на поезде, так как боится не успеть.