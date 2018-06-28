Российская туристка почти сутки провела в Средиземном море на надувном матрасе

Европейские пограничники спасли туристку, которую отнесло с пляжа на Крите в открытое море.
Российскую туристку, отдыхающую на Крите, унесло в открытое море на надувном матрасе. О пропаже 55-летней женщины сообщили в среду ее муж и дочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
Туристку искали корабль береговой охраны, частные катера и несколько водных мотоциклов. Лишь спустя 20 часов женщину обнаружил пилот самолета Агентства по контролю за внешними границами Европы (Frontex). Женщина находилась в 6–7 милях от острова.
Корабль береговой охраны поднял женщину на борт, затем ее отвезли в больницу. Сообщается, что состояние женщины удовлетворительное, несмотря на переохлаждение.
Туристку искали корабль береговой охраны, частные катера и несколько водных мотоциклов. Лишь спустя 20 часов женщину обнаружил пилот самолета Агентства по контролю за внешними границами Европы (Frontex). Женщина находилась в 6–7 милях от острова.
Корабль береговой охраны поднял женщину на борт, затем ее отвезли в больницу. Сообщается, что состояние женщины удовлетворительное, несмотря на переохлаждение.
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