Детский футбольный матч на Красной площади открыли Путин и Инфантино

Владимир Путин забил гол на Красной площади. Президент вместе с главой ФИФА Джанни Инфантино приехал осмотреть футбольный парк, открытый на время
ЧМ-2018. Именно там сейчас в специальном павильоне выставлен главный трофей турнира. Президент посмотрел на игру футболистов детского клуба «Тотем», их тренерами сегодня стали мировые звезды.
Рональдо, Касильяс, Пуйоль, Алексей Смертин… Миллионы завороженно, будто по гипнозом, следили за игрой легендарных футболистов, но Слава Голубев не из робкого десятка, у него ударная левая. Бомбардир готовится пробить свой коронный удар самому Икеру Касильясу. И ажиотажа вокруг поля ни Слава, ни другие футболисты, увлеченные, разминкой словно и не замечали.
Владимир Путин появился в футбольном парке в компании главы ФИФА Джанни Инфантино. Президент всего мирового футбола подождал президента России у стен Кремля. Мельком взглянув на главный трофей чемпионата (кубок мирового первенства находится в парке, сфотографироваться с ним может любой желающий) российский лидер и Инфантино тоже отправились оттачивать удары. Били мощно, вдохновившись тем, как делали это игроки «Тотема».
Фотографии, подобной сегодняшней, точно не будет больше ни у кого не то что в России, во всем мире! Звезды сошлись. И игра началась. У мяча Владимир Путин. Джанни Инфантино терпеливо ждет очереди.
Наставниками детей стал феноменальный, его так раньше все и называли, Рональдо, и немец Лотар Маттеус, чемпион мира 1990 года. Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин говорит, есть у Маттеуса еще порох, хотя он даже Ленина почти что видел. Футболисты «Тотема» играют за обе команды, составы которых усилили Смертин, Булыкин, Касильяс и Пуйоль.
Красноярский «Тотем» основали 15 лет назад. С тех пор клуб дает путевки в жизнь воспитанникам детских домов и талантливым мальчишкам из неблагополучных семей. В марте перед товарищеским матчем России и Бразилии «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира. Команды сыграли два тайма по 10 минут. Судьба поединка решалась в серии пенальти. Рональдо тоже бил, но голкипер «Тотема» — стена. Здесь один за всех и все за одного.
Победила дружба. Может, потому что Рональдо и Маттеус больше фотографировались, нежели тренировали, а команды были предоставлены на поле сами себе.
Владимир Путин появился в футбольном парке в компании главы ФИФА Джанни Инфантино. Президент всего мирового футбола подождал президента России у стен Кремля. Мельком взглянув на главный трофей чемпионата (кубок мирового первенства находится в парке, сфотографироваться с ним может любой желающий) российский лидер и Инфантино тоже отправились оттачивать удары. Били мощно, вдохновившись тем, как делали это игроки «Тотема».
Фотографии, подобной сегодняшней, точно не будет больше ни у кого не то что в России, во всем мире! Звезды сошлись. И игра началась. У мяча Владимир Путин. Джанни Инфантино терпеливо ждет очереди.
Наставниками детей стал феноменальный, его так раньше все и называли, Рональдо, и немец Лотар Маттеус, чемпион мира 1990 года. Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин говорит, есть у Маттеуса еще порох, хотя он даже Ленина почти что видел. Футболисты «Тотема» играют за обе команды, составы которых усилили Смертин, Булыкин, Касильяс и Пуйоль.
Красноярский «Тотем» основали 15 лет назад. С тех пор клуб дает путевки в жизнь воспитанникам детских домов и талантливым мальчишкам из неблагополучных семей. В марте перед товарищеским матчем России и Бразилии «Тотем» стал коллективным послом чемпионата мира. Команды сыграли два тайма по 10 минут. Судьба поединка решалась в серии пенальти. Рональдо тоже бил, но голкипер «Тотема» — стена. Здесь один за всех и все за одного.
Победила дружба. Может, потому что Рональдо и Маттеус больше фотографировались, нежели тренировали, а команды были предоставлены на поле сами себе.
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