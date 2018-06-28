Медведев анонсировал систему электронных трудовых книжек

В России с 2020 года начнет работать система электронных трудовых книжек. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев, отметив, что бумажную версию этого документа можно будет оставить по желанию.

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По словам главы правительства, вводить электронные трудовые книжки станут поэтапно. С 1 января 2020 года компании станут передавать все данные о сотрудниках в Пенсионный фонд РФ в электронном виде.



Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: «Как известно, в большинстве стран хорошо знакомые всем у нас в стране трудовые книжки не применяются. По сути, они дублируют информацию, которая есть в трудовом договоре, в служебном контракте и каких-либо иных документах, которые фиксируют факт трудоустройства».



Премьер отметил, что электронная трудовая книжка — это не только перевод документа из бумажного в электронный формат, это создание базы данных, где будет храниться информация обо всей трудовой деятельности человека. В госорганы больше не нужно будет предоставлять сведения о стаже и месте работы. Правда, от бумажной версии отказываться не собираются. Если человек захочет, ему ее оставят.