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    Благодарные мексиканцы напоили текилой корейского генконсула: видео. Мексика, Южная Корея, фанаты, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБлагодарные мексиканцы напоили текилой корейского генконсула: видео

    Благодарные мексиканцы напоили текилой корейского генконсула: видео

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    • Фото: @Rantaramic / twitter.com
    Благодарные мексиканцы напоили текилой корейского генконсула: видео

    Благодарные мексиканцы напоили текилой корейского генконсула: видео

    Благодарные мексиканцы напоили текилой корейского генконсула: видео
    • Фото: @Rantaramic / twitter.com

      • В Мехико толпа болельщиков пришла к посольству Южной Кореи, чтобы поблагодарить корейцев за победу над немцами на чемпионате мира.

      Сотни поклонников футбола окружили здание и уговорили генконсула выпить текилы прямо из бутылки. После этого дипломата стали качать под крики «Кореец, брат, теперь ты мексиканец!».





      Как отмечает RTE, болельщики бурно праздновали выход сборной в плей-офф ЧМ-2018 по всему городу. Мексиканцы обнимали и благодарили всех попавшихся им азиатских туристов. При этом простыми словами благодарности дело не ограничилось. Так, мексиканская авиакомпания Aeromexico объявила о скидке в 20% на билеты в Южную Корею.

      Напомним, накануне сборная Южной Кореи сенсационно обыграла сборную Германии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира и оставили немцев без плей-офф. Их место в 1/8 финала заняли мексиканцы, которые проиграли шведам, но все равно смогли стать вторыми в группе.

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