Благодарные мексиканцы напоили текилой корейского генконсула: видео

В Мехико толпа болельщиков пришла к посольству Южной Кореи, чтобы поблагодарить корейцев за победу над немцами на чемпионате мира.
Сотни поклонников футбола окружили здание и уговорили генконсула выпить текилы прямо из бутылки. После этого дипломата стали качать под крики «Кореец, брат, теперь ты мексиканец!».
Как отмечает RTE, болельщики бурно праздновали выход сборной в плей-офф ЧМ-2018 по всему городу. Мексиканцы обнимали и благодарили всех попавшихся им азиатских туристов. При этом простыми словами благодарности дело не ограничилось. Так, мексиканская авиакомпания Aeromexico объявила о скидке в 20% на билеты в Южную Корею.
Напомним, накануне сборная Южной Кореи сенсационно обыграла сборную Германии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира и оставили немцев без плей-офф. Их место в 1/8 финала заняли мексиканцы, которые проиграли шведам, но все равно смогли стать вторыми в группе.
One last tweet about Byoung-jin Han: that tequila shot he took while wearing a Mexico jersey lent to him by a fan? Another fan @sebasaspe passed this along: pic.twitter.com/JtCAe8390y— James Wagner (@ByJamesWagner) 27 июня 2018 г.
That’s the Korean consul general to Mexico, Byoung-Jin Han, celebrating with grateful Mexican fans outside the Korea embassy here. One fan said he took a shot of tequila with them earlier. pic.twitter.com/NGWEmRADUW— James Wagner (@ByJamesWagner) 27 июня 2018 г.
Как отмечает RTE, болельщики бурно праздновали выход сборной в плей-офф ЧМ-2018 по всему городу. Мексиканцы обнимали и благодарили всех попавшихся им азиатских туристов. При этом простыми словами благодарности дело не ограничилось. Так, мексиканская авиакомпания Aeromexico объявила о скидке в 20% на билеты в Южную Корею.
Напомним, накануне сборная Южной Кореи сенсационно обыграла сборную Германии (2:0) в матче группового этапа чемпионата мира и оставили немцев без плей-офф. Их место в 1/8 финала заняли мексиканцы, которые проиграли шведам, но все равно смогли стать вторыми в группе.
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