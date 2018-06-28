На приеме в честь выпускников военных вузов Путин поднял тост за Россию

Президент России Владимир Путин в Кремле на торжественном приеме поздравил лучших выпускников вузов Минобороны, МВД и других силовых структур.
На торжественной церемонии глава государства вспомнил высказывание маршала Александра Покрышкина и предложил поднять тост за Россию.
Владимир Путин, президент РФ:«Хотел бы привести слова маршала Александра Покрышкина, который сказал, что самым главным, самым священным делом всегда есть долг перед Родиной. Уверен, российские офицеры будут безупречно решать поставленные задачи, надежно стоять на страже безопасности Родины и наших граждан. Предлагаю тост. За продолжение лучших традиций российского офицерского корпуса, за наши вооруженные силы, за Россию!»
Речь зашла и об оснащении армии. Президент подчеркнул, что в сфере создания военной техники нового поколения Россия совершила решительный прорыв, передает РИА Новости.
Владимир Путин, президент РФ:«Хотел бы привести слова маршала Александра Покрышкина, который сказал, что самым главным, самым священным делом всегда есть долг перед Родиной. Уверен, российские офицеры будут безупречно решать поставленные задачи, надежно стоять на страже безопасности Родины и наших граждан. Предлагаю тост. За продолжение лучших традиций российского офицерского корпуса, за наши вооруженные силы, за Россию!»
Речь зашла и об оснащении армии. Президент подчеркнул, что в сфере создания военной техники нового поколения Россия совершила решительный прорыв, передает РИА Новости.
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