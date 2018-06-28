    Брифинг Марии Захаровой

    В WWF опровергли сообщения об угрозе климатической катастрофы в России

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    В WWF опровергли сообщения об угрозе климатической катастрофы в России

    В WWF опровергли сообщения об угрозе климатической катастрофы в России

    Во Всемирном фонде дикой природы (WWF) заявили, что россиянам пока не стоит опасаться климатической катастрофы.

    В организации отметили, что серьезные изменения климата действительно происходят, однако слово «катастрофа» к ним неприменимо.

    При этом подчеркивается, что слово «катастрофа» в научных работах об изменении климата в Баренцевом море или в Арктике в целом не употребляется, передает РИА Новости.

    Алексей Кокорин, руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России: «Нельзя говорить о катастрофе для России или для Кольского полуострова. В XXI веке в России не ожидается ничего такого, что можно было бы назвать катастрофой».

    Напомним, ранее норвежские ученые заявили, в северной части Баренцева моря наблюдаются заметные климатические изменения, которые могут привести к тому, что арктический климат в регионе вскоре поменяется на более теплый. Отмечалось, что это может вызвать непоправимые последствия и даже климатическую катастрофу в России.

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