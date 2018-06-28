В Дагестане 2 человека погибли и 8 пострадали в автокатастрофе

Правоохранители выясняют обстоятельства кровавого ДТП, которое произошло в Дагестане.
Трагедия случилась в Бабаюртовском районе. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики, на трассе «Кавказ» столкнулись три автомобиля. По предварительным данным, в результате ДТП два человека погибли и восемь получили ранения.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, информация о том, что в Бабаюртовском районе на федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись три автомашины, поступила на пуль дежурного в 12:40 по московскому времени. По предварительным данным, есть пострадавшие, информация о количестве и состоянии раненых уточняется.
Как сообщается на сайте регионального управления МЧС, информация о том, что в Бабаюртовском районе на федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись три автомашины, поступила на пуль дежурного в 12:40 по московскому времени. По предварительным данным, есть пострадавшие, информация о количестве и состоянии раненых уточняется.
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